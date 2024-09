Il y a quelques semaines, David achète pour une trentaine d’euros un booster de batterie de voiture sur le site Amazon.fr. Lorsqu’il reçoit sa commande, il découvre, dans le colis, un flyer le remerciant pour son achat et lui proposant de recevoir un bon de 30 € à déduire d’un prochain achat. Pour bénéficier de cette offre, David doit respecter deux conditions : attribuer à sa commande une note de 5 étoiles et publier un avis positif sur le site Amazon.fr. Il n’aura plus ensuite qu’à envoyer le numéro de sa commande et le lien vers l’avis à l’adresse indiquée.

Jean-Bernard aussi a trouvé un flyer après la commande d’un otoscope chez un autre vendeur d’Amazon. La procédure à respecter était la même, si ce n’est que l’adresse d’envoi était différente et que le bon n’était que de 20 €. Quant à Stéphane, il a reçu une proposition similaire par voie postale après avoir acheté un appareil d’électro-stimulation musculaire. « J’ai alors compris pourquoi le produit était de si médiocre qualité alors que la vingtaine d’avis en ligne étaient tous très positifs. »

© DR 30 € en échange d’une note de 5 étoiles.

Ces bons d’achat ne proviennent pas d’Amazon, mais de vendeurs indépendants présents sur sa place de marché, qui cherchent par ce biais à engranger des avis positifs afin d’attirer plus d’acheteurs. Considérée comme trompeuse, la pratique est bien sûr illégale. Elle est aussi strictement interdite par Amazon qui dit appliquer « une politique de tolérance zéro à l'égard des faux avis » et assure prendre « des mesures contre les acteurs qui enfreignent [ses] politiques, comme la suspension ou la fermeture des comptes concernés ». Amazon assure aussi investir énormément pour lutter contre les faux avis, notamment grâce à l’intelligence artificielle.​

© DR Sur ce courrier, le vendeur n’hésite pas à utiliser le logo d’Amazon.

Dans la pratique, néanmoins, les risques pour les vendeurs de se faire prendre sont minces, ce genre de tromperie restant difficile à détecter, surtout quand ils prennent soin de demander aux destinataires, comme c’est le cas à chaque fois, de ne jamais évoquer l’existence de cette carte-cadeau. Quant à Amazon, s’il assure tout faire pour empêcher ces pratiques, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. Après avoir reçu le fameux courrier, Stéphane a bien alerté le service client d’Amazon et rédigé un commentaire destiné à mettre en garde les futurs acheteurs. Résultat : aucune mesure n’a été prise et Amazon a refusé de publier son avis. Quant à l’article, il est toujours en vente, accompagné de ses commentaires positifs.