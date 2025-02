Sur Amazon

Une montre connectée à 0 €

Quand on est vendeur sur Amazon, l’une des solutions pour sortir du lot est d’afficher de bons avis. Plus ils sont nombreux, plus la note du commerçant est élevée et plus ses produits sont mis en avant. Alors, afin de booster leur visibilité, certains vont jusqu’à rembourser le montant des achats en échange d’un bon commentaire. Nous nous sommes inscrits sur un groupe Facebook diffusant ce type d’offres. Quelques minutes plus tard, une certaine Marine nous écrivait sur la messagerie instantanée pour nous proposer des objets susceptibles de nous intéresser, en nous précisant qu’ils nous seraient remboursés en contrepartie d’un « avis 5 étoiles ». Nous nous sommes laissés tenter par une montre connectée à 19,90 €, reçue quelques jours après. Sans même l’essayer, nous lui avons attribué la note de 5 sur 5, accompagnée d’un commentaire élogieux, mis en ligne quelques minutes après. Puis nous avons transmis à Marine nos coordonnées PayPal et un lien vers l’avis. Au bout de 20 jours, l’argent était viré sur notre compte… Amazon n’y a vu que du feu. Une pratique que nous avions déjà constatée il y a quelques semaines avec cette fois des bons d’achat offerts en échange de la publication d’un avis positif sur Amazon.

Sur Facebook

Ça fera 15 € le commentaire

À Que Choisir, nous lançons notre restaurant. Enfin, presque ! Plus précisément, nous avons créé une page Facebook annonçant l’ouverture d’une petite brasserie parisienne. C’est faux, bien sûr. Puis nous avons contacté quatre agences malgaches spécialisées en e-réputation, afin de savoir si elles voulaient bien publier sept témoignages sur notre page pour attirer de futurs clients. Nous avons accepté l’offre de l’une d’entre elles – à 15 € l’avis – et versé l’acompte de 50 % demandé. Après quelques jours, notre interlocutrice nous a réclamé des renseignements et des photos supplémentaires, que nous avons fournis. À l’heure de la publication de notre article, les avis promis n’ont pas encore été postés, mais notre page a été likée par des profils inconnus. Attention, rien ne garantit que le professionnel tienne sa promesse…

→ Lire aussi : Avis en ligne - Se frayer un chemin dans la jungle

Sur Tripadvisor

Rien ne s’oppose à l’avis

Dans le but de nous faire une idée de la qualité des systèmes de contrôle de Tripadvisor, nous avons laissé des commentaires sur une série d’établissements situés dans des endroits du monde où nous ne sommes jamais allés. Afin de limiter l’impact, nous en avons choisi qui affichaient un grand nombre d’avis et une note moyenne. Surtout, nous avons supprimé nos propos juste après leur mise en ligne. Car à chaque fois, alors même qu’ils ne reposaient sur rien, ils ont été publiés ! Nous avons même réussi à créer sur cette plateforme une page dédiée à notre faux restaurant et à y déposer un avis, tout cela depuis le même compte.

Autre expérience intéressante dans une station de ski, où nous avons surpris une conversation entre deux saisonniers. L’un expliquait avoir passé une partie de sa journée à « faire du Tripadvisor » pour le compte de la résidence de luxe dans laquelle il travaillait. Et en effet, la page était pleine d’avis récents remplis de superlatifs (« Extraordinaire !!! À faire absolument !!! »), d’expressions positives saugrenues (« Le club comme on l’aime ») et de compliments quant à l’accompagnement de la « formidable équipe de l’établissement », prénoms à l’appui. Du faux à plein nez.