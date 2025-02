Pour une majorité de Français, c’est aujourd’hui un réflexe. Que ce soit pour réserver un restaurant, acquérir un appareil électroménager ou trouver sa prochaine destination de vacances, lire les avis d’internautes est devenu une étape incontournable avant de faire un choix. On les consulte même, désormais, afin de trouver un médecin, une école ou un artisan. Selon la dernière enquête de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, 94 % des personnes interrogées déclarent y porter attention, et 73 % reconnaissent qu’ils influencent leur décision. Dans certains domaines, tels que l’électroménager, le high-tech ou l’hôtellerie-restauration, c’est même plus de la moitié des utilisateurs qui affirment les lire systématiquement ou très souvent.

Mais que valent ces commentaires en ligne ? Les contrôles mis en place pour s’assurer de leur honnêteté sont-ils efficaces ? Et, surtout, peut-on leur faire confiance ? C’est ce que nous avons voulu savoir. Car les avis sont partout : sur les pages Internet des fabricants, les réseaux sociaux, les fiches produits des sites marchands, dans les résultats des moteurs de recherche… Des sociétés se sont fait une spécialité de les collecter et de les diffuser. Or, sur la Toile, les contrôles ne sont pas menés uniformément.

Des fonctionnements différents

Les plateformes dites « ouvertes »