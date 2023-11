ACTUALITÉ

BDPA Rénovation

Le procès de BDPA Rénovation et de 16 de ses salariés pour une vaste escroquerie aux travaux de rénovation s’est tenu au tribunal correctionnel de Limoges du 13 au 22 novembre 2023. Les prévenus étaient poursuivis pour escroquerie en bande organisée, pratiques commerciales agressives et trompeuses sur une clientèle âgée et vulnérable. Une affaire hors normes.