ACTUALITÉ

Beurre

Près d’un tiers des contrôles révèlent des anomalies plus ou moins graves dans la composition et l’étiquetage des beurres et matières grasses laitières, montre une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuée en 2019 mais dont les résultats viennent seulement d’être publiés.