Black Friday 2020 Les fausses promos sont de retour

Même avec une semaine de retard sur la date initiale, les marchands n’ont pas perdu leurs mauvaises habitudes en ce Black Friday 2020. Dès ce matin, ils ont inondé leurs sites respectifs de faux rabais. Nous en avons repéré quelques-uns.

Avec la crise sanitaire qui bat son plein et la méfiance de plus en plus grande des Français pour les opérations marketing, on aurait pu imaginer que les marchands feraient profil bas à l’occasion de cette nouvelle édition du Black Friday. Il n’en est rien. À peine le top départ donné, ils ont multiplié faux rabais et promos bidon, comme à leur habitude. Il faut dire que la législation en matière d’offres promotionnelles est tellement souple que les commerçants peuvent faire à peu près ce qu’ils veulent… Une directive européenne censée mieux encadrer les prix de référence (les prix barrés à partir desquels sont calculés les rabais) a bien été votée sous la pression de l’UFC-Que Choisir, mais elle n’a pour l’instant pas été transposée dans le droit français.

En attendant, les consommateurs vont devoir rester particulièrement attentifs. Ce matin, aux premières heures du Black Friday, il ne nous a pas fallu longtemps pour repérer une kyrielle de fausses promos. En voici quelques exemples pris au hasard.

AMAZON.FR

329 € l’iRobot Roomba 960, l’affaire est plutôt bonne. Cet aspirateur robot est en effet vendu plus cher sur les sites concurrents. Qui plus est, Amazon ne ment pas quand il explique que le prix de référence (649 €), qu’il prend comme base pour calculer la réduction, est le prix conseillé par le fabricant et que celui-ci a été appliqué par au moins un concurrent dans les 3 derniers mois (en l’occurrence une marketplace). Sauf que durant le mois précédant le Black Friday, Amazon a vendu la majeure partie du temps cet aspirateur à 369 €, avant de le faire grimper à 522 € le 1er décembre puis de le ramener à 329 € 2 jours plus tard… Bref, le prix de référence ne correspond pas à grand-chose.

CDISCOUNT.FR

Cdiscount aussi s’est appuyé sur une donnée du fabricant pour calculer la réduction appliquée à ce four à pyrolyse de marque Electrolux. À ceci près que ce prix de 629,99 € « conseillé par le fabricant en juillet 2020 » ne correspond à rien, puisqu’il n’a été pratiqué par aucun marchand à cette période. Qui plus est, ce four a été la majeure partie du temps vendu par Cdiscount autour de 330 € durant le mois précédant le Black Friday. Le site l’a même déjà affiché au prix de 299,99 € du 12 au 14 novembre, avant de faire grimper son tarif à 359,99 € quelques jours avant le Black Friday.

DARTY.COM

Contrairement à la plupart de ses concurrents, Darty ne prend pas forcément le prix de vente conseillé par le fabricant comme prix de référence, mais « le prix le plus bas pratiqué sur Darty.com au cours des 15 jours précédant l’opération », censé être plus proche de la réalité. Encore faut-il que les informations fournies soient exactes. Or, la dernière fois que Darty a appliqué le prix de 999,99 €, c’était le 12 novembre, soit un peu plus de 15 jours avant. Surtout, du 20 au 30 novembre, le marchand a vendu ce même téléviseur au prix de 699,99 €, soit 100 € moins cher. S’il avait respecté ses propres consignes, Darty aurait dû mettre en avant sa « hausse du prix de 14 % » plutôt que de parler de « bon plan 20 % », ce qui, il faut l’avouer, aurait été moins vendeur.

CONFORAMA.FR

D’où vient le prix de 359,99 € pris comme référence pour calculer la réduction ? Mystère. Conforama ne prend pas la peine de l’expliquer. Une chose est sûre, le marchand n’a jamais appliqué ce tarif au cours du mois précédant le Black Friday. En novembre, cet aspirateur a longtemps été vendu à 249,00 € avant de passer à 229,99 € dès le 26 novembre pour ne plus en bouger. Le site s’est ensuite contenté d’ajouter un macaron Black Friday, et hop, le tour était joué. À noter que le même modèle est vendu depuis 2 semaines au prix de 199 € chez un concurrent.

Face à de telles pratiques, les consommateurs doivent plus que jamais se méfier des rabais trop importants et prendre le temps de comparer les offres. L’année dernière, selon nos calculs, les prix de vente moyens sur les principaux sites Internet avaient baissé de seulement 1,19 % au premier jour du Black Friday, très loin des 50 ou des 70 % de réduction affichés, et seulement 2 % des offres affichaient une réduction réelle d’au moins 20 %, soit grosso modo la même proportion que n’importe quel autre jour de l’année.