Black Friday 2021 Déjà l’overdose

Trois semaines avant l’événement, marchands et sites d’affiliation commencent déjà à communiquer largement sur le Black Friday avec l’objectif de se positionner pour le jour J et de convaincre les consommateurs qu’ils feront de bonnes affaires. Alors que rien n’est moins sûr…

Officiellement, le Black Friday (« vendredi noir » en anglais) se tiendra le 26 novembre prochain. Mais à trois semaines de l’événement, on en parle déjà beaucoup sur le Web ainsi que dans certains magasins et centres commerciaux. Surtout depuis qu’Amazon a dégainé sa rubrique « Black Friday avant l’heure » dans laquelle il propose des dizaines d’articles à des tarifs promotionnels accessibles pendant quelques jours seulement. Si, jusque-là, les autres grands marchands n’ont pas encore lancé officiellement leurs offres Black Friday, beaucoup ont commencé à communiquer sur l’événement sur leur site Internet ou par le biais de courriels ou de SMS envoyés à leurs clients. Outre les sites marchands, beaucoup d’affiliés n’ont pas attendu non plus le 26 novembre pour mettre en avant le Black Friday. Beaucoup de ces sites Internet, qui touchent une commission à chaque fois qu’un de leurs visiteurs procède à un achat sur un site marchand, ont soit publié des articles sur le Black Friday (sans grand intérêt, il faut le dire), soit commencé à recenser des offres promotionnelles présentes sur le Web (pas toujours siglées Black Friday par les sites marchands, d’ailleurs).

© amazon.fr Amazon a dégainé ses offres Black Friday dès le 8 novembre.

Installer définitivement le Black Friday

Parler si tôt du Black Friday a un double intérêt pour les professionnels. Le premier, c’est de faire monter la mayonnaise. En sensibilisant les consommateurs à l’événement, voire en les incitant à reporter certains de leurs achats en leur promettant de faire de bonnes affaires, ils veulent définitivement installer le Black Friday comme l’événement commercial numéro 1 de l’année. Mais cette communication précoce est aussi et surtout un moyen pour les professionnels de s’octroyer une meilleure visibilité sur le web. En publiant des contenus rédactionnels reprenant l’expression « Black Friday 2021 » associée à des marques ou à des produits en vogue, ou bien en affichant des offres « Black Friday », les sites marchands et les affiliés cherchent à se faire repérer par les moteurs de recherche. Ainsi, ils apparaîtront mieux dans leurs pages de résultat lorsque les internautes commenceront à faire des recherches sur le Black Friday.

© fnac.com La Fnac propose aussi des « bons plans » avant le Black Friday.

Vu cette agitation précoce, nul doute que cette année encore, le Black Friday sera au cœur de toutes les discussions et que des sommes folles seront dépensées pour convaincre les Français que faire ses achats de Noël fin novembre est forcément synonyme de bonnes affaires. L’objectif pour les professionnels sera aussi de faire oublier qu’à chaque édition précédente, l’UFC-Que Choisir a démontré que les ristournes affichées ne correspondaient pas à la réalité et que les fausses promos étaient légion. Il n’y a aucune raison pour que cela change cette année.