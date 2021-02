Boîtes mystères À tous les coups on perd !

Des sites proposent d’acheter des boîtes contenant des articles surprises d’une valeur potentiellement bien supérieure au montant payé. Rassurés par les propos de certains influenceurs, de nombreux jeunes succombent à ces belles promesses, mais au final, la grande majorité sont déçus.

Recevoir un iPhone 11 ou une montre de luxe en ayant dépensé seulement quelques dizaines d’euros, voilà la bonne affaire que font miroiter des sites spécialisés dans la vente de boîtes mystères. L’un d’entre eux, PremiumBox, a particulièrement défrayé la chronique. Sur ce site, l’internaute pouvait choisir entre trois modèles de boîte pour un tarif allant de 109,99 à 179,99 €. Une fois le paiement effectué, il suffisait d’attendre quelques jours pour recevoir le colis à son domicile et découvrir son contenu. À en croire le site, la valeur de l’article reçu était forcément au moins aussi élevée que le prix de la boîte, mais les plus chanceux pouvaient espérer recevoir un objet bien plus luxueux. Pour se faire connaître, PremiumBox a eu recours au service d’influenceurs qui ont diffusé des vidéos dans lesquelles on les voyait ouvrir leur boîte et découvrir ici un smartphone haut de gamme, là une paire de baskets de luxe, etc. La plupart proposaient à leurs abonnés un code promotionnel afin qu’ils bénéficient d’une réduction sur l’achat d’une PremiumBox. Sauf qu’au final, beaucoup ont été déçus. Et pour cause ! Alors que les influenceurs trouvaient systématiquement dans leurs boîtes des objets de marque, les acheteurs, eux, devaient généralement se contenter d’articles très bas de gamme (un chargeur de portable, des écouteurs bas de gamme, etc.) dont ils n’avaient pas forcément l’utilité. Et encore, quand ils recevaient leur colis ! Certains assurent n’avoir jamais été livrés de la boîte commandée.

Recours limités

Le fait de vendre des produits par le biais de boîtes mystères n’est pas illégal en soi, encore faut-il que les arguments avancés par le site et par les influenceurs correspondent à la réalité, ce qui est loin d’être toujours le cas. Qu’il s’agisse de la valeur des articles reçus, de la probabilité de recevoir des objets de valeur ou encore des délais de livraison, il n’est pas rare que les indications fournies soient vagues si ce n’est mensongères. Qui plus est, la plupart des sociétés éditrices de ces sites sont mal identifiées voire basées à l’étranger. Les recours sont donc limités. Mieux vaut donc faire preuve d’une extrême prudence avant de commander sur ces plateformes en se méfiant des offres trop alléchantes, en prenant le temps de vérifier ce que recouvre l’offre et en vérifiant, avant de commander, les avis laissés par les autres utilisateurs.

Depuis, PremiumBox est devenue Shoptapremiumbox et le site se présente actuellement comme étant en rupture de stock. Il n’est donc plus possible d’y passer commande. Mais les victimes sont nombreuses et d’autres sociétés se sont emparées du concept.