Soyons plus pour payer moins ! Cette année encore, l’UFC-Que Choisir propose de fédérer les consommateurs de fioul pour lancer des appels d’offres collectifs auprès des fournisseurs, région par région, et obtenir ainsi les meilleurs prix.

Depuis près de 10 ans, l’UFC-Que Choisir reconduit chaque année ses campagnes d’achats groupés « Choisir son fioul » organisées via sa filiale, la SAS Que Choisir. Quelque 2,5 millions de ménages (8 % des foyers) se chauffent au fioul, une énergie qui, comme d’autres, a nettement augmenté ces dix dernières années. Le prix moyen des 1 000 litres de fioul oscille désormais entre 1 100 € et 1 200 € quand la même quantité était facturée en dessous des 700 € en 2016.

C’est tout le principe alors de la campagne Choisir son fioul : regrouper partout sur le territoire les demandes de consommateurs pour obtenir des distributeurs locaux (grands groupes, grande distribution, PME) le meilleur prix pour remplir leur cuve, quel que soit le moment de l’année. Pour ce faire, l’UFC-Que Choisir organise deux actions d’achat groupé par mois et jusqu’à trois en mai et octobre, où l’on observe des pics de demandes.

Le fonctionnement est toujours le même. L’inscription à une action d’achat groupé se fait sur le site Internet Choisirsonfioul.fr. Les appels d’offres sont toujours lancés un vendredi sur deux. Le prochain est le 21 mars. L’inscription est ouverte plusieurs jours avant et jusqu’à 15 h le jour J. Quelques heures plus tard, votre offre personnalisée sera disponible depuis la page d’accueil de Choisirsonfioul.fr. Vous avez jusqu’au lundi suivant, à 14 h, pour l’accepter ou la refuser. En cas d’acceptation, une participation aux frais d’organisation de 5 € est demandée aux souscripteurs. Il vous faudra ensuite inscrire vos coordonnées et le fournisseur vous contactera dans les 15 jours pour fixer avec vous une date de livraison. Le paiement se fait à la livraison.

67,32 € d’économie en moyenne en 2024

L’an dernier, 20 millions de litres de fioul ont été commandés via nos campagnes d’achat groupé par 120 000 particuliers, le tout pour une économie collective de 1,17 million d’euros. Rapporté à chaque participant, le gain moyen est de 67,32 € (en hausse de 10 % par rapport à 2023) et dépassait même les 100 € en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (respectivement 105,28 € et 103,97 €).

Ce principe « Soyons plus pour payer moins » continue de porter ses fruits en 2025. Pour notre avant-dernier appel d’offres, le 21 février, l’opération Choisir son fioul avait permis d’obtenir un prix moyen de 1 125 € contre un prix moyen de 1 210 € en France.