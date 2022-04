Énergie Ça chauffe pour Fioulmarket

Fioulmarket, filiale de TotalEnergies, fournit 1 500 litres de fioul à monsieur L. S’ensuivent rapidement un encrassement et des pannes à répétition de la chaudière, nécessitant à quatre reprises l’intervention d’un chauffagiste. Ces dommages sont dus à des boues et des matières en suspension présentes dans les deux cuves reçues. L’adhérent fait appel à l’UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire, dont le courrier est snobé par Fioulmarket. L’entreprise estime qu’une association de consommateurs ne dispose pas des mêmes pouvoirs de représentation qu’un avocat. Une lettre signée par monsieur L. ne reçoit pas meilleur accueil. L’association locale saisit alors le médiateur national de l’énergie. Cette action suffit à calmer Fioulmarket, qui propose le vidage et le nettoyage des cuves, plus la livraison d’un fioul de bonne qualité, mettant ainsi fin aux désagréments de son client.