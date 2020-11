Comptes Nickel bloqués La détresse des clients

Des détenteurs de la carte de paiement Nickel (groupe BNP Paribas) font état de graves difficultés. Leur compte n’est plus accessible et certains auraient même fait l’objet de prélèvements indus.

Après des clients du livret d’épargne Distingo de la banque PSA, c’est au tour de particuliers ayant ouvert un compte Nickel auprès de l’établissement de paiement la Financière des paiements électroniques de ne pouvoir y accéder. Le compte est bloqué par l’opérateur. Plus grave, des clients de Nickel auraient fait l’objet de double ou triple débit ou seraient toujours en attente de virements annoncés... Avec la conséquence, pour certains, de mettre leur compte à découvert. La situation est en train de devenir très problématique. Selon plusieurs témoignages déposés auprès de Que Choisir, dans l’impossibilité d’utiliser leur carte Nickel, des familles ne disposent plus d’aucun moyen de paiement. « Nous nous sommes retrouvés avec plusieurs opérations débitées en double par Nickel, vidant ainsi l'intégralité du solde de nos comptes et les laissant débiteurs de grosses sommes […]. Nous n'avons plus aucune ressource pour vivre et nous nourrir depuis déjà 4 jours et Nickel n'agit pas », témoigne notamment un consommateur.

Le compte Nickel peut être souscrit depuis 2014 chez les buralistes sur simple présentation d’une carte d’identité et d’un numéro de téléphone mobile, sans conditions de revenus. De nombreux particuliers disposant de faibles ressources ou interdits bancaires ont ainsi opté pour ce moyen de paiement. Pour ces derniers, ne plus pouvoir utiliser leur carte peut se révéler catastrophique.

Une solution rapide indispensable

L’inquiétude est d’autant plus grande que courant juin 2020, un scénario proche (blocage des comptes, impossibilité de joindre le service client) a précédé l’annonce par la banque Carrefour, filiale du distributeur, de clôture définitive des comptes C-Zam. Rien pour le moment n’indique que Nickel se trouverait dans cette situation. Nous avons tenté de joindre la banque. Celle-ci n’a pour l’instant pas encore répondu. Des particuliers dont le compte a été bloqué de façon injustifiée font part, de leur côté, de leur impossibilité de joindre le service client. L’un d’eux déclare ainsi : « Quand j'appelle le service client, toujours la même réponse "Monsieur, veuillez patienter". J'ai envoyé un recommandé il y a une semaine mais pour le moment aucune réponse. »

Devant la gravité des conséquences pour les consommateurs, l’UFC-Que Choisir entend que le prestataire de services de paiement présente une solution rapide. Une lettre recommandée va lui parvenir afin qu’il puisse préciser la date à laquelle les comptes vont être débloqués et les sommes prélevées de façon indue remboursées. À défaut de règlement satisfaisant de la situation, l’UFC-Que Choisir se réserve la possibilité d’autres formes de poursuites. Surtout que Nickel, racheté en 2017 par BNP Paribas, n’en est pas à sa première déconvenue. En 2018 déjà, des virements effectués par des clients du compte Nickel n’étaient cette fois pas crédités.