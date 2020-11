Comptes Distingo bloqués La banque PSA rassure ses clients

Un certain nombre de consommateurs ont fait part de leur impossibilité à se connecter à leur livret d’épargne Distingo et à contacter la banque PSA. Cette dernière se veut rassurante. Le problème serait juste d’ordre technique.

Alarme chez les titulaires du livret d’épargne Distingo commercialisé par la Banque PSA. Depuis le 10 novembre 2020, des témoignages de clients font état de l’impossibilité de se connecter à leur compte et d’accéder à leur argent. « Nous avons beaucoup d'argent en banque de PSA, et celle-ci semble "fermée" depuis une semaine », s’inquiète un consommateur. « Ce jeudi 12 novembre 2020, toujours impossible de joindre PSA Banque ni par téléphone ni par mail depuis 3 jours... », poste un second sur Internet, tandis qu’une autre cliente nous signale encore le 16 novembre : « Depuis dix jours, mon compte est bloqué. Or j’ai besoin de l’argent que j’ai mis sur Distingo pour une avance urgente. » D’autant plus inquiétant pour les clients qu’au mois de juin dernier, une vague similaire d’interrogations a déferlé sur le web, concernant le compte C-Zam de Carrefour banque. Or cette dernière a annoncé peu de temps après la fin de la commercialisation de C-Zam et la clôture de tous les comptes. Les banques en ligne les plus fragiles semblent en effet rencontrer d’importantes difficultés face à la crise actuelle.

« Fausse alerte », selon la direction

Mais cette fois, cela pourrait mieux se terminer pour les épargnants. L’impossibilité de se connecter serait liée, selon la banque PSA que nous avons jointe, à l’expiration des mots de passe des clients bloqués. « Une mise à jour de la plateforme de Distingo a nécessité le renouvellement des mots de passe. Le 25 septembre 2020, les clients de Distingo ont reçu des mots de passe provisoires, valables un mois. Les retours des clients inquiets proviennent de l’expiration de ces mots de passe provisoires », explique un responsable de la banque. Selon ce dernier, la situation aurait été réglée dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre. Un message explicatif est désormais affiché sur le site de la banque PSA. Apparemment, il faudra un peu de temps avant que tout puisse rentrer dans l’ordre. Quant aux difficultés à joindre le service client de PSA, elles seraient liées à l’afflux d’appels des clients bloqués depuis le 10 novembre.