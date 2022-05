© ERIC - stock.adobe.com Compteur Linky Mis hors circuit par… des fourmis

Que Choisir croyait avoir recensé tous les problèmes liés au déploiement du compteur Linky mais en voilà un autre, pour le moins inattendu : des fourmis le font disjoncter !

Si le témoignage nous vient de Loire-Atlantique, le phénomène peut se produire n’importe où à partir du moment où le compteur Linky est installé à l’extérieur. Les forums recensent d’ailleurs de nombreux cas. Celui de Michel résume parfaitement la situation. « Mon coffret de compteur se situe en extérieur au fond du jardin, à 90 m de ma maison, explique-t-il. On m’a installé un Linky il y a seulement deux mois. Depuis il s’est arrêté, nous coupant le courant. En allant voir si je pouvais le réarmer, j’ai eu la surprise de trouver une multitude de fourmis dessus. L’opératrice que j’ai appelée m’a demandé de faire défiler les informations, je me suis exécuté, sans succès. Un technicien s’est donc déplacé. Il m’a annoncé que c’était une panne très courante à cause des fourmis qui raffolent d’un composant du compteur Linky et qui créent des courts-circuits à répétition. » Dire que Michel s’était laissé convaincre de changer de compteur parce qu’Enedis lui avait garanti qu’avec le Linky, il n’aurait jamais à se déplacer jusqu’au coffret, tout étant contrôlé à distance par Internet. Sauf les fourmis ! La filiale d’EDF n’avait manifestement pas anticipé l’invasion de compteurs par des colonies.

Protection spécifique

D’après Enedis, seulement un millier de compteurs Linky sur les 34 millions posés sont concernés chaque année, et ils ne sont pas plus attaqués que leurs prédécesseurs. À Que Choisir, on n’a pourtant pas le souvenir d’avoir entendu parler de ce problème auparavant, et on penche plutôt pour un modèle plus attirant. Le gestionnaire du réseau électrique assure intervenir rapidement et, si nécessaire, remplacer le compteur par un autre, équipé d’une protection spécifique de ses cartes électroniques. C’est effectivement ce que le technicien avait promis à Michel, sans pouvoir lui dire quand il en aurait un à lui poser.