Coronavirus Poussée des prix sur les tondeuses à cheveux

À l’instar d’autres produits plus recherchés que d’ordinaire, les tondeuses à barbe et à cheveux ont vu leurs prix grimper effrontément depuis le début de la période de confinement.

+21 % en seulement 3 semaines. Jamais le marché des tondeuses à barbe et à cheveux n’avait connu pareille inflation. Au contraire, avant le 15 mars dernier, les prix de ces appareils étaient toujours restés sages, quel que soit le mois ou la saison. Cette flambée inédite est bien sûr la conséquence de la hausse de la demande liée à la pandémie du coronavirus. Faute de pouvoir se rendre chez le coiffeur, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions pour se couper les cheveux à la maison. D’ailleurs, dans le même temps, les recherches liées aux tondeuses à cheveux ont explosé sur les moteurs de recherche et ces appareils font partie des articles les plus recherchés sur notre site, ce qui n’avait jamais été le cas avant.

En fait, beaucoup d’articles devenus plus utiles en période de confinement subissent le même sort. Nous avons déjà évoqué le cas des imprimantes multifonctions dont de nombreux foyers ont cherché à s’équiper pour imprimer les attestations de sortie, les devoirs des enfants ou pour télétravailler, mais bien d’autres appareils sont également concernés (aspirateurs, etc.).

Malheureusement, cette tendance inflationniste ne risque pas de s’inverser tant que les magasins ne rouvriront pas leurs portes et que les marchands ne pourront pas se réapprovisionner à leur guise. Le seul point encourageant, c’est que ces hausses sont surtout le fait de marchands indépendants vendant leurs articles par le biais des marketplaces. Les e-commerçants, eux, semblent maintenir les prix des articles qu’ils vendent eux-mêmes à des niveaux plus raisonnables. Mais jusqu’à quand ?