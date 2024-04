Ils ont beau être interdits depuis plus de 10 ans à cause de la dangerosité de leur conception, certains appareils de coupe dits « avec fléaux » destinés aux débroussailleuses sont encore en vente. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avertit de ne surtout plus les utiliser pour des raisons de sécurité.

La débroussailleuse est une alliée précieuse des tondeuses à gazon (qu’il s’agisse de tondeuses électriques ou thermiques ou même de tondeuses robots) car elle permet de travailler dans des zones inaccessibles pour ces machines ou de couper des plantes grimpantes, de l’herbe très haute ou même des petits arbustes envahissants. Utilisée pour le défrichement, la débroussailleuse utilise un outil coupant qui tourne à haute vitesse fixé sur l’axe d’un moteur (thermique ou électrique). Il existe de nombreux modèles d’outils de coupe constitués de matériaux différents et choisis en fonction de la tâche à réaliser et de sa difficulté : disque métallique à dents de taille variable, fil plastique, etc.

Exemples de fléaux (source DGCCRF).

Pour des raisons évidentes de sécurité, la commercialisation des outils est réglementée et il est interdit de proposer des outils équipés de fléaux, des parties mobiles composées de lames, de chaînes ou autres. En effet, ces pièces métalliques mobiles présentent un risque de rupture en cas de contact avec quelque chose de résistant (grosses branches, cailloux, bordures…). Elles peuvent alors être éjectées à grande vitesse et provoquer de graves blessures aux personnes proches.

Des rappels ces dernières semaines

Malgré l’interdiction de vente de ces outils dangereux, les rappels se succèdent, ce qui indique qu’on peut encore les trouver dans le commerce ou sur Internet. Si vous détenez de tels outils, il est fortement recommandé de ne pas les utiliser et de faire un signalement sur la plateforme SignalConso. Sur la page d’accueil, sélectionnez selon le cas « Achat en magasin » ou « Achat sur internet », puis cochez « un produit dangereux », « outil » et enfin « blessure physique ». En cas de doute, pour vous assurer que vous utilisez un outil adapté, prenez conseil auprès de votre vendeur ou d'un professionnel.

Pour rappel, le fait d’importer, de vendre ou de louer un outil non conforme aux règles techniques applicables peut constituer un délit, puni d'une amende de 100 000 €. Lorsque les faits sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 € et, en cas de récidive, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende doublée.