Le coupe-bordures électrique sert essentiellement au travail de finition, en complément de la tondeuse à gazon. Il offre une coupe nette le long des allées ou des murs, mais aussi autour des massifs et des arbres. Il donne accès aux endroits difficiles – sous les buissons d’arbustes, par exemple – et peut même couper l’herbe sur une petite surface. En revanche, là où la végétation est dense et sauvage, il n’est pas efficace et doit laisser la place à une débroussailleuse, sa cousine plus puissante.

Comparatif Coupe-bordures Voir le comparatif

Certains coupe-bordures fonctionnent à essence, mais ils sont conçus pour l’entretien de très grands espaces verts et sont surtout destinés à un usage professionnel. Pour cette raison, nous ne parlerons ici que des coupe-bordures électriques.

Le coupe-bordures ne doit pas être confondu avec la débroussailleuse, même si leur aspect extérieur est semblable. La débroussailleuse est un outil plus puissant et plus lourd, destiné à nettoyer de la végétation dense sur des terrains difficiles : herbes hautes, ronces, broussailles…

Avant toute chose, rappelons que l’utilisation d’un coupe-bordures, comme celle d'une tondeuse à gazon, nécessite un équipement de protection : vêtements couvrants, chaussures épaisses et gants, lunettes ou visière de protection, bouchons d’oreilles ou casque antibruit.

Comment c’est fait, un coupe-bordures électrique ?

Le coupe-bordures électrique possède une poignée principale, un manche et une tête de coupe à l’autre extrémité. Une seconde poignée, à l’avant, permet de tenir l’appareil avec l’autre main. Le bouton marche-arrêt est situé sur la poignée arrière. C’est aussi là que l’on connecte la batterie des appareils sans fil. Le moteur se trouve généralement au niveau de la tête de coupe, plus rarement à l’extrémité arrière du manche (pour certains appareils filaires puissants).

La tête de coupe (fil ou lame) est protégée par un capot qui empêche l’herbe coupée de s’éparpiller. Elle est parfois munie d’un étrier de protection délimitant visuellement la zone de coupe, ce qui permet d’épargner les fleurs et d’éviter de toucher les murs ou le pied des arbres. La tête de coupe peut être inclinable pour passer sous les meubles de jardin, par exemple, et orientable verticalement pour le taillage des bordures.

Choisir un appareil

Pour choisir son coupe-bordures, il faut d’abord définir la motorisation la mieux adaptée. Ensuite, le type de système de coupe, les caractéristiques, le choix des réglages, les options et accessoires feront la différence.

La motorisation

Le choix se fait entre électrique sans fil, électrique, filaire et moteur thermique, mais nous n’aborderons ici que les deux premiers cas.

Les coupe-bordures électriques sans fil

Leur moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion d’une tension qui est généralement de 18 V, mais la plage s’étend de 10 à 60 V. Certains appareils fonctionnent avec deux batteries, par exemple 2 × 20 V. La tension de la batterie donne une indication sur la performance du coupe-bordures : plus elle est élevée, plus l’appareil devrait être puissant. Stihl propose des appareils fonctionnant à une tension nominale de 10,8 V tout en remplissant correctement leur fonction.

La capacité est une autre caractéristique de la batterie. Exprimée en ampères-heure (Ah), elle reflète l’autonomie de l’appareil. La capacité des batteries des modèles électroportatifs est généralement comprise entre 2 et 6 Ah.

Les coupe-bordures sans fil sont souvent vendus « nus », c’est-à-dire sans batterie ni chargeur, car les fabricants proposent en général des gammes d’appareils sans fil utilisant les mêmes batteries. Cela permet d’en faire l’économie au moment de l’achat. En parallèle, ils proposent toute une gamme de batteries de plusieurs capacités (2, 4, 5, 6 Ah), des chargeurs simples ou rapides, et parfois doubles, permettant de charger 2 batteries en même temps.

Le prix d’un appareil « nu » va de 40 à 250 €. Le prix du kit batterie + chargeur est très variable, mais il faut compter un minimum de 70 €. Le total se situe donc entre 110 et 400 €.

Les coupe-bordures sans fil ont l’avantage de fonctionner avec un moteur électrique, donc sans entretien, et de ne pas avoir besoin d’une prise électrique à proximité. Un autre intérêt de ce type d’appareils et de partager (dans la plupart des cas) leur batterie avec d’autres outils du même fabricant. Les inconvénients sont l’autonomie et le temps de charge de la batterie. Ils conviennent donc à l’entretien de jardins de petite et moyenne surface, sur une végétation qui n’est pas encore trop envahissante.

Comparatif Coupe-bordures Voir le comparatif

Les coupe-bordures électriques filaires

C’est dans cette famille que l’on trouve les modèles les moins chers du marché : à partir de 20 € dans les grandes surfaces de bricolage et jardinage. Le prix augmente avec la puissance, mais les plus chers dépassent rarement 200 €. L’offre est large et leur puissance va de 280 à 900 W.

Le coupe-bordures électrique filaire a l’avantage de fonctionner avec un moteur l’électrique, donc sans entretien, et de ne pas avoir de limite d’autonomie. C’est aussi un appareil relativement léger, comparé aux sans-fil avec leur batterie. En revanche, ils nécessitent une prise électrique à proximité, et une rallonge. Ils sont donc moins maniables que les sans-fil et les thermiques. Les coupe-bordures électriques filaires conviennent à l’entretien de jardins de petite et moyenne surface.

Le système de coupe

Il existe deux systèmes de coupe, mais le plus répandu est celui à fil de Nylon.

La tête à fil de Nylon

Le coupe-bordures utilise 1 ou 2 fils de Nylon souples qui tournent à grande vitesse et fauchent l’herbe à leur passage. Le fil est alimenté par une bobine, soit automatiquement, soit manuellement, soit des deux manières (voir ci-dessous). Le système de coupe à fil est le plus répandu. D’ailleurs, on appelle aussi les coupe-bordures des « rotofils ».

Le système à fil est peu dangereux, car le fil ne coupe que l’herbe, et peu coûteux. Ses inconvénients sont une efficacité relative sur les herbes hautes et la végétation épaisse et l’usure rapide du fil, surtout quand il touche un mur, un pavé ou une bordure (le fil est conçu pour se casser quand il rencontre un élément dur, afin qu’il ne s’enroule pas autour).

Le fil de Nylon est généralement cylindrique mais il existe des modèles dentés, et d’autres de section carrée.

© zphoto83 - stock.adobe.com Assemblage d’une tête de coupe à fils.

De nombreux coupe-bordures sont équipés d’un double fil. Ils coupent plus rapidement et plus efficacement.

La tête à lame en plastique (ou couteaux en plastique)

Le ou les fils sont remplacés par une ou des lames rigides en plastique fixées sur un disque rotatif. L’usure des lames est moins rapide que celle des fils, et les lames sont plus simples à changer que la bobine de fil. En revanche, elles sont plus fragiles en cas de choc (pierres, bordures) et les cassures sont fréquentes. De plus, les appareils à lame ne sont pas vraiment adaptés aux tâches difficiles, comme couper de l’herbe haute ou dégager une zone envahie par les mauvaises herbes. L’achat de lames de rechange constitue également un inconvénient par rapport aux bobines qui contiennent une grande longueur de fil. Les lames sont également plus coûteuses que le fil.

Remplacement d’une lame en plastique.

Remarque : les débroussailleuses utilisent des lames métalliques, plus solides mais qui demandent un entretien et une vigilance particulière car elles sont dangereuses, contrairement aux fils et aux lames en plastique.

L’alimentation en fil de coupe des appareils à fil

Il existe plusieurs systèmes d’alimentation en fil :

le système automatique, où le fil sort de la bobine sans intervention de l’utilisateur, selon l’usure ou à chaque fois que l’on appuie sur la gâchette. C’est le système le moins contraignant ;

le système de frappe, avec lequel la tête libère une petite longueur de fil quand on la tape contre le sol ;

l’avance manuelle, qui se fait en appuyant sur un bouton situé soit sur la tête de coupe comme ci-dessous (ici, il faut tirer sur le fil en même temps), soit au niveau de la poignée (une petite longueur de fil est alors libérée à chaque impulsion).

Certains modèles combinent plusieurs systèmes.

La largeur de coupe

La largeur de coupe varie de 20 à 40 cm, et se situe en général dans les 30 cm. Elle correspond au diamètre fauché par la tête de coupe. Plus il est grand, plus le travail avance vite, mais moins l’appareil peut se faufiler dans les recoins. Une grande largeur est donc mieux adaptée à l’entretien des jardins de grande surface, une petite largeur est plus pratique pour les finitions ou les bordures difficiles d’accès.

La tête de coupe orientable (ou pivotante)

Certains modèles offrent la possibilité de régler la tête de coupe en position verticale pour nettoyer les bordures. C’est bien plus confortable ; avec un modèle sans tête pivotante, il faut tourner tout l’appareil de 90° pour tailler les bordures. La rotation peut se faire au niveau de la tête ou au niveau du manche.

Taillage d’une bordure avec tête de coupe orientée verticalement.

Afin de faciliter le nettoyage des bordures (coupe verticale), certains modèles à tête pivotante sont équipés d’une ou deux roulettes de soutien et de guidage qui limitent l’effort et permettent une coupe plus précise.

© Worx Taillage avec roue de soutien.

La tête de coupe inclinable

Pour accéder aux endroits difficiles comme le dessous d’un arbuste ou d’une haie, ou pour couper sur un terrain pentu, la tête de coupe peut être inclinable.

© Bosch Tête inclinable.

Le manche télescopique

Un manche télescopique (ajustable en longueur) permet à l’utilisateur de trouver la position de travail qui lui convient le mieux.

Le réglage de la poignée avant

Une poignée avant réglable en inclinaison et/ou en position sur le manche est également un atout pour trouver la position de travail la mieux adaptée.

© Worx Poignée avant réglable.

Notons que les poignées en boucle facilitent le passage d’une posture à une autre, idéal pour couper autour des obstacles ou pallier l’absence de tête pivotante.

La sangle de portage

Une sangle de portage ou un harnais permet de répartir le poids de l’appareil sur l’épaule : le travail est moins fatigant pour les bras.

© Einhell Coupe-bordures équipé d’une sangle de portage.

L’étrier de protection

Il permet de visualiser la zone atteinte par le système de coupe (les fils ne sont pas visibles quand la tête est en rotation). C’est une pièce en fil de fer rétractable fixée dans la zone de la tête de coupe. Ce système permet aussi d’arrêter la coupe avant d’atteindre les massifs de fleurs, d’éviter de blesser le pied des arbres et arbustes ou de griffer un mur ou une palissade, ce qui endommagerait les fils (ou les lames).

© Worx Étrier de protection en situation.

La tension des batteries

C’est l’un des indicateurs de la puissance de l’appareil. Plus elle est élevée, plus il est possible de délivrer de l’énergie rapidement au moteur. Les coupe-bordures sans fil fonctionnent généralement à 18 V, le standard des outils électroportatifs. Mais d’autres valeurs existent, comme 10,8 V pour le FSA 30 de Stihl, et elle peut grimper jusqu’à 60 V pour les modèles plus exigeants. Certains appareils utilisent 2 batteries simultanément, comme le GT 300e Kit de Stiga (2 batteries de 20 V pour atteindre une tension de 40 V).

La capacité de la batterie

Si l’on n’est pas déjà équipé en batterie et chargeur, il faut choisir entre les différentes capacités disponibles. Elles varient en général de 2 à 6 Ah (quand on a le choix). Une faible capacité assure une autonomie inférieure, mais suffisante pour les petits travaux, et la batterie se recharge plus rapidement. C’est l’inverse pour les batteries de forte capacité. À noter également que certaines marques proposent plusieurs types de chargeurs : simples, doubles, rapides, etc.

La compatibilité de la batterie avec les appareils dont on est déjà équipé

La plupart des taille-haies sans fil sont vendus « nus », sans batterie ni chargeur. En effet, les marques les plus importantes proposent des gammes sans fil qui utilisent les mêmes batteries, ce qui permet d’en faire l’économie au moment de l’achat d’un nouvel outil. Autant vérifier à l’avance si l’on n’est pas déjà équipé en batterie et chargeur.