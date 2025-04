Comparatif Coupe-bordures Voir le comparatif

Performances (60 % de la note)

Nous jugeons la capacité et la qualité de coupe de l’herbe, et mesurons puis notons la vitesse de la coupe.

Bordure de pelouse

Les essais sont réalisés sur une pelouse entretenue, le long d’un chemin de terre et d’une allée en dur bien délimitée.

Coupe verticale (dressage de la bordure) : 10 m de bordure sont coupés. Si l’appareil le permet, il doit être configuré pour la coupe verticale.

Dressage d’une bordure

Coupe horizontale : une largeur de 15 cm de pelouse (qu’une tondeuse à gazon pourrait ne pas atteindre) doit être taillée le long de la bordure, sur une longueur de 10 m.

Coupe horizontale d’une bordure

Le long d’un mur

Sur une surface où l’herbe pousse le long d’un mur, une palissade ou un bord surélevé, l’herbe est taillée horizontalement sur une longueur de 10 m et une largeur de 15 cm. Elle doit être assez dense et mesurer environ 15 cm de haut.

Coupe le long d’un mur (simulé par des cagettes)

Herbe haute

Une zone de 10 m2 d’herbe haute est taillée horizontalement.

Coupe d’herbe haute

Herbe sauvage

Une zone de 10 m2 de végétation sauvage et dense (mauvaises herbes, orties) est taillée horizontalement.

Coupe de végétation sauvage

Toutes ces épreuves permettent d’apprécier la résistance du système de coupe (fil ou lame) et la fréquence de casse.

Commodité d’emploi (25 % de la note)

Elle est jugée subjectivement lors des essais de coupe, et notée sur les points suivants.

Installation/manipulation

Assemblage, mode d’emploi

Facilité à installer et à retirer la batterie, sur l’appareil et sur le chargeur

Facilité à régler les poignées

Facilité à faire pivoter la tête de coupe (pour la taille verticale)

Facilité à régler la longueur, quand c’est possible

Utilisation

Confort de la position pendant l’utilisation

Confort et ergonomie des poignées

Facilité à dérouler le fil de coupe (le cas échéant)

Effort à fournir pour la coupe

Vibrations

Efficacité du carter de protection

Praticité de la longueur

Facilité à transporter l’appareil

Équilibrage de l’appareil

Poids ressenti

Facilité d’utilisation en général

Mécanisme d’alimentation en fil de coupe (pour les appareils à fil)

Facilité d’ouverture de la tête et de remplacement du fil

Facilité de remplacement de la bobine

Facilité de nettoyage

Fréquence des ruptures du fil et des interventions pour le remplacer

Efficacité globale du mécanisme d’alimentation du fil

Entretien

Clarté et qualité des informations d’entretien et de nettoyage dans le manuel d’instructions

Facilité de lubrification

Qualité de fabrication

Facilité globale du nettoyage de routine

Facilité globale du nettoyage en fin de saison

Pour les appareils à lame

Facilité de démontage et de remontage de la lame

Facilité de nettoyage de la lame

Facilité d’affûtage de la lame

Possibilité d’affûtage de la lame par le fabricant ou le centre de service

Niveau sonore (5 % de la note)

Il est mesuré en fonctionnement à proximité de l’appareil afin d’évaluer le bruit perçu par l’utilisateur.

Il est également noté subjectivement par les utilisateurs en fonction de la gêne occasionnée.

Batterie et chargeur (10 % de la note)

Les appareils sont utilisés sur de l’herbe haute et dense jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus assurer leur fonction. La durée d’utilisation est chronométrée et notée. Le temps de charge est ensuite mesuré jusqu’à ce que le système (voyant sur l’appareil ou sur le chargeur) indique que la batterie est rechargée.

Sécurité

Toute anomalie pouvant mettre en danger l’utilisateur ou des personnes à proximité est enregistrée et peut faire l’objet d’un déclassement de l’appareil.