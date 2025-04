Pour les personnes obligées de se piquer pour surveiller leur taux sanguin de sucre, les montres, bagues, bracelets et autres appareils connectés qui promettent une glycémie par simple contact cutané peuvent être tentantes. Les autorités rappellent que ces appareils ne sont pas fiables et peuvent même s’avérer dangereux.

En résumé Les gadgets connectés (montres, bagues, capteurs sans piqûre) vendus principalement en ligne ne mesurent pas la glycémie de façon fiable.

Leur utilisation peut entraîner un traitement inadapté, avec des risques graves pour la santé des diabétiques.

Seulement deux méthodes sont reconnues : le recueil d’une goutte de sang ou le capteur sous-cutané.

Pour beaucoup de diabétiques, suivre sa glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang, est indispensable, notamment pour ajuster la dose d’insuline. Comme c’est aussi une contrainte, car il faut piquer régulièrement la peau d’un doigt pour obtenir une goutte de sang, la promesse d’une mesure par simple contact avec la peau, sans effraction, est séduisante. Mais trompeuse, alertent à l’unisson la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Qu’il s’agisse des montres connectées, bagues ou moniteurs à placer sur un doigt, tant vantés sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, rien ne tient la route et il ne faut surtout pas s’y fier pour déterminer si on est en hypo ou en hyperglycémie. En donnant des indications fausses ou approximatives, ce type de matériel expose à un traitement inadapté, mettant la santé en danger. Et même si la publicité est assortie du logo de l’ANSM, de la Société francophone du diabète (SFD) ou de celui de la Fédération française des diabétiques (FFD), comme c’était le cas encore récemment, mieux vaut passer son chemin sans se laisser tenter.

Au final, il faut retenir qu’à ce jour, seuls les dispositifs d’autosurveillance par recueil d’une goutte de sang, ou ceux constitués d’un capteur permanent et d’un filament souple sous la peau, sont à même de fournir des valeurs exactes, sur lesquelles se baser pour adapter le traitement.