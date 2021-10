© Which Encre d’imprimante Un produit de luxe

Une cartouche d’encre coûte une petite fortune. Nos confrères anglais de Which l’illustrent à leur manière.

Le poids des mots, le choc des photos

Daylight robbery (« Vol quotidien » en français) : avec ce titre choc figurant sur la couverture de son numéro d’août, le magazine Which, l’équivalent anglais de Que Choisir, frappe les esprits. Afin de dénoncer le tarif exorbitant des cartouches d’encre vendues par les fabricants d’imprimantes, nos confrères l’ont comparé à celui d’autres liquides réputés chers. À cette fin, ils ont calculé les prix moyens au millilitre. Conclusion ? Un millilitre d’une bouteille de champagne revient à 0,06 livre sterling (£), soit 7 centimes d’euros. Un whisky de 18 ans d’âge coûte 0,13 £ (15 centimes). Avec une eau de parfum, on atteint 1,20 £ (1,39 €). Pour l’encre d’imprimante, on crève le plafond à… 2,42 £, soit 2,82 € ! Voilà un produit très précieux !

Les enseignements d’un sondage

Pour l’occasion, Which a interrogé plus de 8 000 propriétaires d’imprimantes. Ces derniers emploient soit des cartouches commercialisées par les constructeurs, soit des versions compatibles ou des no name (sans marque), le plus souvent bien moins onéreuses. Or, selon ce panel de consommateurs, les meilleurs résultats (qualité d’impression, facilité d’usage et rapport qualité-prix) sont obtenus par la seconde catégorie. L’encre de fabricant d’imprimantes la mieux notée, celle de Brother, arrive 17e sur 26, devant les références Canon, HP, Kodak ou Epson. Ce classement, flatteur pour les recharges compatibles, est cependant quelque peu contredit par les tests de Que Choisir. Globalement, les produits d’origine offrent la meilleure qualité d’impression. Les encres compatibles restituent des couleurs fades et des contours imprécis. Un constat général à nuancer ; dans nos comparatifs, quelques génériques se hissent tout de même à la hauteur des « authentiques ».

Le fameux message d’erreur…

Par ailleurs, les recharges non officielles risquent d’engendrer des problèmes de compatibilité. Le plus fréquent ? L’apparition d’un message d’erreur. D’ordinaire, il suffit de passer outre pour continuer à imprimer. Mais, parfois, l’imprimante cesse de fonctionner après plusieurs impressions alors que la cartouche n’est pas vide, sans autre solution que de la remplacer. Se servir de produits génériques peut aussi empêcher d’accéder à certaines informations telles que le niveau d’encre restant. Pour limiter ces désagréments, ne vous contentez pas de contrôler la référence de la cartouche. Vérifiez si sa compatibilité avec votre machine est précisée sur l’emballage ou le descriptif. Plus rare, mais plus embêtant : l’imprimante détecte une recharge compatible lors de son installation et bloque toute impression. Dans ce cas, demandez au fabricant du consommable le remboursement ou l’échange.