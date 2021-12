© Adobe Stock Étiquetage nutritionnel Un Nutri-Score bien discret chez McDonald’s et KFC

Nous avons regardé si les deux enseignes de fast-food affichaient bien le logo nutritionnel Nutri-Score, comme annoncé. L’information est disponible, mais il faut vraiment vouloir la trouver.

Clamer dans la presse que le Nutri-Score sera affiché ne suffit pas, encore faut-il qu’il soit visible ! McDonald’s avait annoncé cet été que ses produits seraient désormais étiquetés avec le logo nutritionnel, rappelant qu’il était la « première enseigne de restauration commerciale et rapide à le faire ». Un coup de com réussi, puisque cette initiative avait été relayée dans la presse. KFC avait embrayé. Que Choisir est allé vérifier l’efficacité de l’affichage à la sauce fast-food…

Le Nutri-Score caché dans les « informations nutritionnelles »

Sur le site Internet de l’enseigne, il est possible de trouver le Nutri-Score des best-sellers, à l’instar du Big Mac, du Royal Deluxe ou du hamburger, tous trois notés C, mais aussi du Blue Cheese & Bacon, qui affiche un Nutri-Score D et de la plupart des autres burgers, frites, desserts, salades et boissons. Mais le logo n’est accolé ni à la photo, ni au nom du plat ou du breuvage. Les clients ne le voient donc pas. Il faut pour cela se rendre sur la fiche de chaque produit, puis cliquer sur l’onglet « informations nutritionnelles » et descendre en bas de cette page. Via l’onglet « nos menus », le Nutri-Score n’est pas plus visible, à moins de cliquer sur chaque produit – ce qui ouvre une fenêtre indiquant allergènes et informations nutritionnelles – avant de le commander. Sur l’appli, même difficulté : ces informations figurent dans une fiche, elle-même dans la fiche du produit, non accessible une fois commandé... Quel client se donne cette peine quand il passe commande ?

Encore des absents

Plusieurs offres n’arboraient aucune note fin novembre : le P'tit Chicken & Fries, le P'tit Fish & Chips et plusieurs burgers « à étages », en offre limitée, comme le Triple Cheddar & Double Beef… Du côté des desserts, seuls trois n’étaient pas renseignés, mais il s’agit des best-sellers – McFlurry, Sundae et Very parfait. Néanmoins, l’information est regroupée à un endroit plus confidentiel du site, la rubrique « entreprise », sous-rubrique « nutrition ». Il est possible d’y télécharger les tableaux des Nutri-Score de l’offre, même si quelques burgers spéciaux manquent à l’appel – on a cherché en vain le Triple Cheddar & Double Beef et ses 1 336 kilocalories...

Mêmes reproches pour KFC, avec des scores qui n’apparaissent pas à côté des produits (il faut cliquer sur l’onglet « Nutri-Score » sur leurs fiches, positionnées après les nombreux menus dans la page « notre carte » du site). En passant par les onglets « box » ou « menus », aucune information n’est fournie.

Sur le site de KFC, aucune information sur le Nutri-Score des produits au moment de passer la commande.

Inaccessible lors de la commande en restaurant

Obtenir l’information dans un restaurant McDonald’s présente les mêmes difficultés que via Internet. Le Nutri-Score ne figure pas sur les panneaux d’affichage au niveau des comptoirs, ni sur les emballages. On trouve bien l’information sur les bornes interactives : un onglet spécifique figure à côté des rubriques « menus », « burgers », « desserts », « boissons », etc. En cliquant dessus, on peut accéder à des tableaux semblables à ceux figurant sur le site. Mais c’est le seul endroit où les notes apparaissent. Lors de la commande, cette information n’est plus accessible. Et impossible de retourner la consulter sans annuler l’achat en cours. De l’art de tenir sa promesse, sans perturber les achats !

Pas de Nutri-Score non plus sur les bornes de McDonald’s lors du choix des produits et de la commande.