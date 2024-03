Après 4 ans de stagnation, les prix de la mise en fourrière et des frais de garde sont revus à la hausse. L’arrêté du 20 février 2024 fixe les nouveaux tarifs des frais de fourrière pour automobiles et modifie également l'arrêté du 28 novembre 2003 fixant les tarifs maximaux des frais de fourrière dans les communes les plus importantes. En effet, certaines grandes villes comme Lyon, Marseille, Paris ou Toulouse appliquent des tarifs spécifiques en raison des conditions difficiles dues à la densité de circulation et pouvant compliquer la mise en œuvre des opérations d’enlèvement (1). Enfin, la ville de Paris dispose de tarifs spécifiques pour certaines opérations.

Les professionnels peu satisfaits

Si cette augmentation, d’environ 5 %, n’est pas forcément du goût des automobilistes, les professionnels du secteur, via leurs représentants comme Mobilians et FNA (Fédération nationale de l’automobile), ont manifesté leur insatisfaction auprès de Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Leurs revendications principales concernent la revalorisation du tarif fourrière pour les véhicules légers à hauteur de 12,7 % avec une revalorisation annuelle basée sur des critères objectifs tels que le prix du carburant, de la main-d’œuvre, de l’assurance et des véhicules ; une majoration de 50 % pour les interventions de nuit, les week-ends ou jours fériés et enfin une réévaluation des prestations réalisées sur les poids lourds (opérations plus complexes nécessitant un matériel plus coûteux).

Tarifs maximaux des frais de fourrière

Type de frais Catégories de véhicules Tarifs Immobilisation matérielle Tous véhicules (2) 7,60 € Opérations préalables Voitures particulières

Autres véhicules immatriculés (3) 15,20 €

7,60 € Enlèvement Voitures particulières

Autres véhicules immatriculés (3) 127,65 €/150 € (Paris)

45,70 € Garde journalière Voitures particulières

Autres véhicules immatriculés (3) 6,75 €/10 € (1)/29 € (Paris)

3 € Expertise Voitures particulières

Autres véhicules immatriculés (3) 61 €

30,50 €