Frais d’hospitalisation

Plus de 5 ans après les premières alertes, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de rendre son avis sur Happytal, une société de conciergerie présente dans plusieurs hôpitaux publics : « L’enquête a mis en évidence des pratiques commerciales trompeuses, qui consistent à présenter la signature de formulaires de demande de chambres individuelles comme étant une formalité administrative, alors qu’il s’agit d’un engagement à portée contractuelle. Ces pratiques sont interdites par le Code de la consommation. » Happytal est donc sommée de changer de stratégie « dans le cadre de son activité de valorisation économique du parc de chambres dans les établissements de santé ».

Complicité de l’administration des hôpitaux

Derrière ces termes policés se cache une réalité rapportée à Que Choisir par plusieurs patients hospitalisés ou proches : après avoir été installés en chambre individuelle parce qu’il n’y avait pas d’autre possibilité dans l’établissement, des malades plus ou moins éreintés recevaient la visite d’un représentant d’Happytal incitant à signer, a posteriori donc, un formulaire en bonne et due forme, préalable indispensable à la facturation. Or dans la situation où la chambre seule est octroyée non à la demande du patient, mais parce que c’est l’unique option, elle n’est pas facturable en tant que telle. Difficile pourtant de s’opposer aux pressions d’Happytal, d’autant que l’argument de la prise en charge par la complémentaire santé était soigneusement mis en avant. Le tout avec la complicité de l’administration des hôpitaux, Happytal ayant conclu des contrats de prestation avec les établissements. Parmi ses missions figurait bel et bien l’optimisation de la facturation des chambres individuelles.