Gels hydroalcooliques Certains contiennent des microplastiques polluants

Utilisés pour conférer la texture souhaitée aux gels hydroalcooliques, ces microplastiques, aux conséquences néfastes sur l’environnement et la santé, sont facilement repérables sur les listes d’ingrédients.

Depuis la généralisation du port du masque pour éviter la transmission du Covid-19, la question de l’impact environnemental de cette pratique, notamment des quantités phénoménales de déchets plastiques qu’elle engendre, a été soulevée. Mais une autre habitude prise depuis le début de la pandémie peut elle aussi être synonyme de pollution : l’usage généralisé de gel hydroalcoolique. C’est la Plastic Soup Foundation, une fondation néerlandaise mobilisée contre la pollution plastique, qui attire l’attention sur cet « effet secondaire ». Sur les 138 références de gels dont elle a décrypté les compositions, 82 contiennent des microplastiques. Les ingrédients utilisés dans les produits d’hygiène et les cosmétiques peuvent en effet se retrouver sous forme de minuscules particules de plastique, évacuées en même temps que l’eau lorsqu’on se lave. Or celles-ci ne sont pas filtrées par les stations d’épuration et se retrouvent dans les cours d’eau et la mer avec des conséquences considérables sur les écosystèmes et sur notre santé. Pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, « compte tenu de leur forte présence dans les cours d’eau, les mers et les océans et de leur impact sur la faune et la flore aquatiques, les produits de la pêche ainsi que l’eau de consommation, les microplastiques sont des sujets d’étude de haute importance ».

Peu dégradables et toxiques

Selon la Plastic Soup Foundation, les deux ingrédients sous forme de microplastiques les plus couramment retrouvés dans les gels hydroalcooliques sont le carbomer et l’Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer : un nom pas facile à retenir mais tellement long qu’il est finalement bien repérable sur les emballages. Ces ingrédients remplissent un rôle de gélifiants, de stabilisateurs de formules et servent à contrôler la viscosité des produits. Ils sont peu dégradables dans l’environnement et le carbomer est classé « très toxique pour les organismes aquatiques ».

Parmi les gels hydroalcooliques analysés lors de notre récent test, ceux qui en renferment obtiennent quasiment tous de mauvaises appréciations pour d’autres raisons : soit ils ne contiennent pas suffisamment d’alcool pour être efficaces (1), soit ils affichent trop de substances allergènes (2). Seule la référence de marque Dollania est bien notée alors qu’elle affiche un de ces microplastiques.

Les gels Merci Handy et Lifebuoy (en haut) contiennent de l’Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer et les gels 2in1 Hand Gel et Aptonia Cleaner (en bas) du carbomer.

Mais nous n’avons bien évidemment pas analysé l’ensemble du marché. Les consommateurs soucieux de préserver l’environnement veilleront donc à éviter les produits qui contiennent un de ces deux ingrédients. Sans oublier de n’utiliser une solution hydroalcoolique qu’à bon escient : comme l’ont rappelé à plusieurs reprises les autorités de santé, le lavage soigneux des mains est préférable lorsqu’on a accès à un point d’eau. Quant à la friction au gel, elle ne se justifie que lorsqu’on a touché une surface potentiellement contaminée et que l’on est susceptible de se toucher le visage dans la foulée.

(1) Aptonia, Merci Handy, 2in1 Hand Gel.

(2) Victoria Beauty, Life Buoy, Gel protect.