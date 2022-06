© sewcream - stock.adobe.com Hausse des prix Les consommateurs réduisent leurs achats ou y renoncent

Face à la poussée inflationniste dans tous les secteurs, les Français arbitrent leurs dépenses selon leur porte-monnaie. Les classes moyennes et aisées baissent en gamme, tandis que les ménages modestes renoncent à certains achats, comme le montre notre enquête.

Huit Français sur dix estiment que l’inflation actuelle pèse sur leurs dépenses et le tiers de la population en pâtit dans son quotidien, selon une enquête menée par Que Choisir (1), fin mai. Sans surprise, la hausse du prix de l’énergie est la plus sensible, quel que soit le niveau de revenu des ménages (2). En effet, tout le monde se chauffe en hiver, et 88 % des foyers possèdent au moins un véhicule (essentiellement essence ou diesel). L’impact de la flambée des prix des carburants est estimé « très lourd » par 42 % des sondés (ce chiffre montant à 47 % pour les ménages modestes), et par 38 % pour le chauffage (47 % pour les ménages modestes). La hausse des prix des produits de grande consommation (denrées alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien de la maison) touche plus fortement ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois : 44 % la subissent lourdement, contre moins du quart pour les plus aisés.

Réduction du train de vie

Face à ces difficultés, la majorité des Français a d’ores et déjà réduit son train de vie : les foyers modestes procèdent à des arbitrages difficiles depuis plusieurs mois, comme renoncer à des achats, tandis que les classes moyennes et aisées se tournent davantage vers des gammes meilleur marché et les promotions pour leur approvisionnement du quotidien.

Face à la hausse de l’énergie pour le logement, 60 % des ménages ont moins chauffé cet hiver. Concernant les carburants, les automobilistes adoptent plusieurs tactiques :

réduire l’usage de la voiture (pour 31 %) en limitant les déplacements ou en optant quand c’est possible pour les transports en commun ;

rechercher les stations-services les moins chères (pour 23 %) ;

rouler moins vite ;

fractionner les pleins pour étaler les dépenses.

Pour l’alimentation, ils sont 38 à 46 % à modérer leurs achats de viande, de pain, de pâtisseries ou de fruits et légumes frais. Les stratégies de recherche de promotions et de report sur des gammes inférieures s’appliquent surtout pour les boissons et les produits d’épicerie (le tiers des consommateurs), ainsi que les fruits et légumes, les produits laitiers, et la viande et le poisson (entre 27 et 29 %). Les produits bio souffrent particulièrement puisque deux tiers des adeptes se restreignent plus ou moins. Concernant l’hygiène-droguerie, quasiment les deux tiers des sondés ont réduit leurs achats ou ont opté pour des marques moins chères.

Les acquisitions d’équipements de la maison ou d’habits sont reportés, voire annulés, chez un tiers des foyers, de même que la moitié des projets immobiliers et les trois quarts des achats de voitures.

Les ménages font aussi une croix sur leurs loisirs : 54 % limitent les sorties, 43 % réduisent la voilure pour les vacances et 33 % ne partiront pas du tout.

Ils mettent également à contribution leur bas de laine. Les plus aisés épargneront moins (29 % des personnes interrogées), mais les plus modestes vont puiser dans leurs économies (25 %), voire s’endetter en souscrivant un crédit à la consommation (4 %).

(1) Enquête en ligne menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 003 personnes, du 20 au 25 mai 2022.

(2) Ménages modestes (40 % de la population) : revenus inférieurs à 2 000 € par mois, avec une forte proportion de foyers monoparentaux, de personnes vivant seules, de 18-39 ans, de personnes sans activité et d’actifs employés et ouvriers.

Classes moyenne et aisée (60 % de la population) : revenus supérieurs à 2 000 € par mois, avec une majorité de foyers en couple (avec ou sans enfant), d’actifs (artisans, cadres, professions intermédiaires) et de retraités.