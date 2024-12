Bactéries, virus, champignons, parasites… Autant de charmantes bestioles que les animaux peuvent nous transmettre, par les aliments, l’eau ou par un contact avec des animaux eux-mêmes infectés (par exemple les moustiques vecteurs du paludisme ou de la dengue, ou les tiques porteuses de la maladie de Lyme), et qui peuvent provoquer des pathologies parfois graves. Parmi ces maladies d’origine animale (dites « zoonoses »), celles transmises via les aliments sont de loin les plus fréquentes, et elles ont touché davantage de personnes en 2023 que les 10 années précédentes, d’après des données européennes.

Dans un rapport publié le 10 décembre dernier, l’Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) a présenté un bilan de ces infections. Notre alimentation constitue la principale source de contamination, de loin, puisque les cinq principales zoonoses en Europe sont d’origine alimentaire :

La campylobactériose avec 148 181 cas rapportés en 2023 (+4,3 % par rapport à 2022), dont 9 255 cas en France (en nette progression également).

avec 148 181 cas rapportés en 2023 (+4,3 % par rapport à 2022), dont 9 255 cas en France (en nette progression également). La salmonellose avec 77 486 cas (+16,9 %), dont 11 800 malades en France.

avec 77 486 cas (+16,9 %), dont 11 800 malades en France. Les infections à Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) avec 10 217 cas (+30 %), dont 342 en France.

producteurs de shigatoxines (STEC) avec 10 217 cas (+30 %), dont 342 en France. La yersiniose (causée par Y. enterocolitica ou Y. pseudotuberculosis ), avec 8 738 cas (+13,5 %).

(causée par ou ), avec 8 738 cas (+13,5 %). La listériose avec 2 952 cas (+5,8 %), dont 538 cas en France.

Si les épisodes de contamination sont moins nombreux, ils font davantage de victimes. En effet, le nombre de malades, mais aussi d’hospitalisations et de décès ont augmenté de respectivement 7,2 %, 4 % et 1,6 % en Europe. Le nombre de décès, en particulier, a été en 2023 le plus élevé des 10 dernières années, souligne l’Efsa. Les personnes immunodéprimées y sont particulièrement sensibles : personnes âgées, enfants en bas âge, femmes enceintes.

Des centaines de produits rappelés

C’est la bactérie Salmonella spp. qui cause le plus de dommages. Elle est régulièrement transmise via des produits à base d’œufs, et des viandes et préparations à base de viande. En France, elle a ainsi été à l’origine de près de 230 rappels de produits alimentaires en 2023 et autant en 2024 (à mi-décembre) (1). Elle est en majorité transmise par des viandes (surtout les poulets, puis les dindes, porcs et bœufs) et des préparations à base de viandes, moins fréquemment via des fromages, œufs, produits de la mer et fruits et légumes, ainsi que, occasionnellement, via des denrées comme des macarons ou des sauces d’assaisonnement contenant des œufs, repérées sur le site gouvernemental RappelConso.

Mais c’est Listeria qui se distingue par un pic de contamination le plus élevé depuis 2007. « Le nombre d'infections par la listériose a augmenté de manière significative entre 2019 et 2023 », signale l’Efsa. C’est également le cas en France entre 2023 et 2024. Une visite sur RappelConso montre de très nombreux produits au rappel : 670 en 2023, contre 720 en 2024 (à mi-décembre). Les aliments concernés sont en premier lieu les viandes (volailles, etc.) et produits à base de viande (saucisses fraîches, saucissons…), mais aussi les poissons frais ou fumés, ou encore les fromages frais ou à pâte molle, ainsi que les fruits et légumes. D’autres aliments peuvent également être contaminés, plus rarement, à l’instar d’épinards en 2024.

Or, cette maladie est, avec l’infection causée par le virus du Nil occidental (transmis via la piqûre d’un moustique), celle qui provoque le plus d’hospitalisations et de décès parmi les personnes contaminées : le taux de mortalité est de presque 20 % pour la listériose, et de 11 % pour le virus du Nil occidental !

Quelques conseils de prévention Pour vous prémunir des zoonoses d’origine alimentaire, respectez quelques consignes : Conservez vos denrées au réfrigérateur (à 4 °C), en particulier les produits à base de viande, de lait ou d’œuf.

Respectez les DLC et les durées de conservation après ouverture indiquées sur les emballages, pour les aliments les plus à risque.

Pour les aliments à consommer chauds, en particulier les viandes de porc et volaille, et les steaks hachés, faites cuire à cœur (plus de 70 °C).

Lavez-vous les mains avant la préparation des repas, et après être allé aux toilettes.

Lavez soigneusement les fruits et légumes à l’eau potable.

Lavez régulièrement les ustensiles de cuisine ayant servi à la préparation du repas. Pour les populations à risque (femmes enceintes, personnes immunodéprimées), évitez certains aliments : certains fromages à pâte molle, à croûte fleurie, les œufs crus ou peu cuits.

Lire aussi Les bons gestes pour éviter les intoxications alimentaires