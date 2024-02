En avril 2021, Que Choisir relatait le calvaire de Yohan et Julia, un jeune couple de l’Hérault à qui la société Eco Isolation avait posé une mousse au formol très toxique en guise d’isolant dans le cadre d’une offre à 1 €. Ils avaient dû fuir leur maison avec leur bébé pour l’hôpital, tant les émanations les incommodaient. Après analyses, il s’est avéré qu’il s’agissait, à des teneurs phénoménales, du redoutable formaldéhyde, un gaz classé cancérogène certain par inhalation.

Aménagée depuis peu, leur grande maison devient inhabitable. Entretemps, l’entreprise de BTP dépose le bilan. Son assureur, la Maaf, étant condamné à verser aux propriétaires une indemnité mensuelle de relogement jusqu’à la remise en état de leur habitation, il commande et finance des travaux de décontamination. Mais ces derniers sont un désastre, la villa est saccagée, la mousse toxique arrachée sans précaution.

15 propriétaires mobilisés

Comme Yohan fait le maximum pour sensibiliser les autorités aux conséquences de l’emploi de cet isolant toxique, au moins 15 autres personnes se manifestent. L’affaire est relayée localement. Se sentant publiquement mise en cause, la Maaf saisit la justice. Ce qui débouche sur la nomination d’un expert judiciaire. L’assureur doit prendre en charge sa rémunération, ce qui arrange bien l’ensemble des plaignants, qui n’auraient jamais eu les moyens d’assumer de tels coûts. L’expert remet son rapport à l’automne 2022. Il confirme notamment que la mousse isolante d’urée-formaldéhyde a été posée en plafond et dans les combles en totale contravention avec la réglementation. En effet, elle ne peut l’être que sur certaines parois verticales, et dans des circonstances particulières. Il ajoute qu’en présence d’eau ou d’humidité, elle risque de se dégrader en dégageant du formaldéhyde, situation potentiellement dangereuse pour l’occupant. En pareil cas, précise-t-il, le dommage compromet la sécurité des résidents et rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Absence totale d’empathie

Forts de cette expertise, des ménages engagent une action contre Eco Isolation et la Maaf qui l’assure. Depuis l’été dernier, le tribunal judiciaire de Béziers (Hérault) a rendu ses premiers jugements. À chaque fois, l’assureur est condamné à indemniser les particuliers, pour des montants allant de 45 000 à plus de 200 000 €. D’autres recours vont suivre. Et l’on peut dès lors présumer que les décisions rendues par les magistrats iront dans le même sens, la mousse urée-formol étant en effet toujours mise en cause dans ces dossiers en cours de procédure. Notons cependant que la Maaf fait systématiquement appel. Et elle devrait continuer à agir ainsi, sans la moindre empathie pour les victimes très affectées. Celles-ci n’aspirent pourtant qu’à une chose : retrouver une vie normale dans un domicile assaini. « Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la Maaf », clamait un spot publicitaire de l’assureur en 2023. Dans l’Hérault, au contraire, on sait pourquoi on ne l’aime pas !