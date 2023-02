© rappel.conso.gouv.fr Listeria Rappel massif des produits Jay & Joy

Cinq cas graves de listériose ont été provoqués, en 2022, par la consommation de fromages végétaux de la marque Jay & Joy. Tous les produits de la marque sont actuellement rappelés.

La bactérie Listeria monocytogenes est un danger bien connu des producteurs de charcuterie, fromages ou encore poissons fumés... Mais de nombreux autres produits peuvent aussi être concernés. Entre avril et décembre 2022, ce sont des fromages végétaux fabriqués à partir de lait d'amande et de noix de cajou, commercialisés sous la marque Jay & Joy, qui ont provoqué cinq cas graves de listériose, dont quatre chez des femmes enceintes ayant accouché prématurément. Des investigations ont par la suite révélé « des irrégularités de l'entreprise, notamment concernant la maîtrise du risque de contamination microbiologique des produits fabriqués au sein de l’usine », révèle l'agence Santé publique France dans un communiqué.

Tous les produits de la marque sont donc à présent rappelés et les personnes qui en détiennent sont invitées à ne pas les consommer et à les ramener en magasin pour se faire rembourser. Celles qui en auraient consommé il y a moins de deux mois (soit le délai maximum d'incubation de la Listeria) et présenteraient de la fièvre, accompagnée ou non de maux de tête et troubles digestifs, « sont invitées à consulter leur médecin en l’informant de cette consommation alimentaire à risque », précise Santé publique France.

La listériose peut en effet constituer une infection grave, parfois même mortelle, en particulier chez les personnes les plus fragiles (femmes enceintes et personnes atteintes de cancer, immunodéprimées ou âgées de plus de 65 ans).

Un numéro de contact est disponible pour joindre le fabricant : 09 53 29 21 67.