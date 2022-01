© sports.gouv.fr Maisons Sport-Santé De nouvelles structures labellisées

Pour favoriser une activité physique bonne pour la santé, le gouvernement a labellisé 151 nouvelles structures, baptisées Maisons Sport-Santé. Mais elles sont encore mal réparties sur le territoire.

Objectif atteint, du moins sur le papier. En 2019, le gouvernement a fondé le dispositif « Maisons Sport-Santé ». Ces structures accompagnent les personnes qui souhaitent pratiquer une activité physique à des fins de santé. 151 nouveaux établissements ont été labellisés début 2022, les portant à un total de 436 sur l’ensemble du territoire.

Beaucoup d’associations mobilisées

Le point fort des Maisons Sport-Santé (MSS), c’est leur cible. Contrairement au sport sur ordonnance, elles ne se limitent pas aux personnes souffrant de maladies chroniques pouvant être améliorées par l’activité physique. Elles sont aussi ouvertes à celles et ceux qui souhaitent reprendre le sport-santé après une longue pause. Pour accompagner ces publics variés, différents professionnels des secteurs de la santé et du sport sont mobilisés. Ils se coordonnent pour conseiller une activité physique individualisée et durable. Plus besoin, donc, de chercher plusieurs structures adaptées à ses besoins.

Ce dispositif est, pour l’heure, largement soutenu par le secteur associatif : il représente 51 % des MSS. Le secteur public n’est pas en reste puisque 11 % des structures sont gérées par des collectivités territoriales et 3 % par des établissements de santé publics. Cela offre une réelle possibilité de limiter les coûts, dans la mesure où le sport-santé n’est pas encore remboursé par l’assurance maladie. S’y ajoutent 29 % de sociétés commerciales, où les tarifs peuvent être plus élevés.

Des structures très mal réparties

Malgré ces bénéfices évidents, assez peu de gens ont profité d’un tel suivi. Dans son dossier de presse, le gouvernement annonce 360 000 personnes depuis 2019. À eux seuls, les patients souffrant d’affections de longue durée (ALD) sont 11 millions. Un grand nombre d’entre eux est éligible au sport sur ordonnance.

L’une des explications réside peut-être dans l’inégale répartition des Maisons Sport-Santé sur le territoire. Certains départements, comme ceux d’Île-de-France, la Seine-Maritime ou encore la Haute-Garonne sont très bien dotés. À l’inverse, on ne compte qu’une structure en Savoie, en Territoire de Belfort ou encore dans les Hautes-Pyrénées.

Le gouvernement se targue d’une moyenne de 4 à 5 MSS par département. Mais la moitié d’entre eux en proposent 3 ou moins. On relève également des anomalies comme en Haute-Savoie, où 4 des 5 structures se situent à Annecy. Dans le Maine-et-Loire, 6 des 8 MSS sont situées à Angers. Il y a donc de la place pour une amélioration.

À noter. Pour trouver les Maisons Sport-Santé, le gouvernement propose une carte disponible ici.