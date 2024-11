En France, 88 médicaments sont plus risqués qu’utiles : c’est l’inventaire que dresse la revue médicale Prescrire dans la dernière édition de son bilan annuel. D’autres options sont souvent disponibles pour remplacer les produits recensés dans cette « liste noire » version 2025.

Parmi les médicaments disponibles en France, 88 spécialités offrent un bénéfice insuffisant, voire inexistant, au regard de leurs effets indésirables. Dans son bilan annuel des médicaments à écarter pour mieux soigner, la revue Prescrire met à l’index des substances correspondant à des indications variées. Souvent, il existe des alternatives plus efficaces ou moins risquées.

S’abstenir

Face à des troubles courants (nausées, maux de ventre, toux), le médicament n’est pas toujours la meilleure option. Les argiles médicamenteuses (diosmectite [Smecta], hydrotalcite [Rennieliquo], montmorillonite beidellitique [Bedelix]) ne sont donc pas conseillées en cas de diarrhée aiguë, en particulier chez les enfants. En cause, leur contamination au plomb, métal lourd aux effets notamment neurotoxiques. Des antiacides sans argile, ou encore l’oméprazole (Mopral), sont de meilleurs choix selon Prescrire. De même, les effets indésirables des antiémétiques (dompéridone, dropéridol [Doleptan], métopimazine [Vogalène]) sont excessifs au vu des nausées qu’ils doivent soulager : troubles du rythme cardiaque, AVC ou encore morts subites. Lorsque les vomissements sont trop soutenus, l’utilisation du métoclopramide [Primpéran] peut être envisagée.

En cas de toux, qu’elle soit sèche ou grasse, il est plutôt recommandé de s’abstenir d’un traitement, ou de recourir à du miel pour soulager l’irritation. Au rayon des antitussifs, l’oxomémazine [Toplexil] a, notamment, un fort effet sédatif, tandis que la pentoxyvérine expose à un risque de réactions allergiques graves et de troubles cardiaques. Lorsque la toux est trop importante, un sirop à base de dextrométhorphane peut être prescrit. Attention toutefois : il s’agit d’un opioïde avec un risque de dépendance et de surdosage si d’autres sont pris en même temps. Les fluidifiants bronchiques (ambroxol [Muxol] et bromhexine [Bisolvon]), eux, n’ont pas apporté la preuve de leur efficacité mais peuvent entraîner des réactions allergiques graves (anaphylactiques ou cutanées).

Dans d’autres situations, la position de Prescrire s’explique par l’absence d’efficacité par rapport à un placebo. C’est le cas des décontractants musculaires (méthocarbamol [Lumirelax] et thiocholchicoside [Miorel]), peu utiles mais responsables de troubles digestifs parfois graves et d’atteintes cutanées (angioœdème, photodermatose, etc.). Plusieurs antidépresseurs sont dans la même situation : l’agomélatine (Valdoxan) et la tianeptine (Stablon). La fluoxétine (Prozac) dispose d’un meilleur niveau de preuves tout en entraînant moins d’effets indésirables.

Changer d’option thérapeutique

Dernier cas de figure : des alternatives moins risquées existent. En traitement de l’excès de cholestérol, Prescrire déconseille ainsi la famille des fibrates bézafibrate (Befizal) et fénofibrate (Lipanthyl), qui ne prévient pas les incidents cardiovasculaires mais peut provoquer des réactions cutanées. Contre l’hypertension, l’olmésartan (Alteis) est lui aussi mis à l’index. Il ne fait pas mieux que les autres molécules « cousines » (losartan [Cozaar] et valsartan [Tareg]), mais expose à des entéropathies et à des hépatites auto-immunes.

Le rayon des anti-inflammatoires est rempli de ces situations. L’acéclofénac (Cartrex) et le diclofénac (Voltarène) augmentent le risque d’incidents cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque), tout comme la famille des coxibs (célécoxib [Célébrex], étoricoxib [Arcoxia], parécoxib [Dynastat]). Le méloxicam (Mobic), le piroxicam (Feldène) et le ténoxicam (Tilcotil), quant à eux, sont responsables de troubles digestifs et cutanés pouvant être sévères. Prescrire recommande de s’en tenir à l’ibuprofène (Nurofen) ou au naproxène (Apranax) si le paracétamol ne suffit pas.

Du côté des antidépresseurs, la liste se rallonge. Le citalopram (Seropram) et l’escitalopram (Seroplex) exposent à un surrisque cardiovasculaire par rapport aux autres traitements de la famille des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine). En cas de surdose, les complications sont également plus sévères. Le même problème se pose pour la duloxétine (Cymbalta), le milnacipran et la venlafaxine (Effexor), de la famille des IRSN (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline).