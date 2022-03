© Adobe Stock Migraines et céphalées (infographie) Vous et vos maux de tête

Pour mieux cerner l’étendue et le retentissement des maux de tête, nous avons mené une enquête auprès des lecteurs de Que Choisir. Type de douleur, localisation, impact, thérapies plébiscitées… Près de 4 000 personnes ont répondu à notre questionnaire.

Les 5 maux les plus fréquents

Les migraines sont les plus évoquées. En réalité, les céphalées de tension sont plus courantes. Mais l’impact de la migraine est si fort qu’il crée un biais : les personnes atteintes répondent plus. Les maux de tête sans cause connue arrivent en seconde position, signe d’un défaut de diagnostic.

Une grande variété de douleurs

Une description précise de la localisation et des sensations provoquées par la douleur sont des indications très utiles pour l'identifier.

Un fort impact

Les caractéristiques des douleurs décrites par les répondants soulignent une dégradation de la qualité de vie.

Des thérapies qui sont plébiscitées

Dans la majorité des cas, les maux de tête sont soulagés par les traitements, qu’ils soient pharmaceutiques ou non médicamenteux (au premier rang desquels figure le repos !). Si ce n’est pas le cas, il peut être utile de consulter.