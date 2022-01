© Inmotion - Urbanglide Mobilité urbaine Les draisiennes électriques légalisées

Les draisiennes électriques, banales en ville, sont désormais légales. Un décret crée une catégorie « cyclomobiles légers » dans le Code de la route, qui leur ouvre l’accès aux pistes cyclables et les dispense des obligations incombant à la catégorie « deux-roues motorisés » (immatriculation, assurance, rétroviseurs, gants, casque), à laquelle elles appartenaient.

Les utilisateurs de draisiennes électriques vont pouvoir rouler sur leurs deux oreilles : depuis le 15 janvier, ils sont officiellement autorisés à circuler sur la voie publique. Un décret (1) publié la veille inscrit au Code de la route une nouvelle catégorie d’engins, les « cyclomobiles légers », sous-catégorie des cyclomoteurs (L1e-B), dont la définition légalise de fait aussi les trottinettes électriques équipées d’une selle. Ces véhicules doivent :

être prévus pour une seule personne ;

ne pas servir au transport de marchandises ;

rouler grâce à un moteur non thermique (autrement dit électrique) de 350 W maximum ;

ne pas excéder 25 km/h ;

peser moins de 30 kg à vide.

Les draisiennes échappent donc désormais à plusieurs obligations réglementaires : plus besoin de plaque d’immatriculation, ni de carte grise, ni d’assurance deux-roues (une assurance reste obligatoire), plus besoin de rétroviseurs, de gants, de casque moto. Comme tous les EDPM (engins de déplacement personnels motorisés) et comme tous les vélos électriques (ou musculaires), ces engins doivent simplement être livrés avec un avertisseur sonore, des phares à l’avant et à l’arrière, des catadioptres et deux freins. Désormais, draisiennes et trottinettes avec selle sont par ailleurs autorisées à emprunter les pistes cyclables. Mais bien sûr, elles restent tenues de respecter le Code de la route : interdiction de rouler sur les trottoirs !

(1) Décret no 2022-31 du 14 janvier 2022 relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et modifiant le Code de la route.