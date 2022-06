Ordinateur portable Framework (vidéo)

À l’inverse de la plupart des fabricants d’ordinateurs portables, qui soudent les composants les uns aux autres pour gagner de l’espace et compliquer le démontage de leurs machines, la start-up californienne Framework a conçu un ordinateur facilement réparable et évolutif arborant un indice de réparabilité record de 9,7/10. Avec le Framework Laptop, on peut adapter la configuration de base à ses besoins, changer la connectique et même remplacer soi-même la plupart des composants en quelques minutes. Vendu plus de 1 000 € (selon les configurations), cet ordinateur de 13,5 pouces n’a pas à rougir de son look et de ses performances. Nous l’avons pris en main en vidéo.