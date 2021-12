© S.Kobold - stock.adobe.com Péages d’autoroute (2022) Une augmentation inédite

À partir du 1er février 2022, les tarifs de péages vont augmenter en moyenne de 2 %. C’est l’une des plus fortes hausses de ces dernières années.

Après les 0,44 % d’augmentation moyenne de 2021, c’est 2 % de plus que les automobilistes devront débourser à chaque péage autoroutier en 2022. Si la demande doit encore être officialisée par le gouvernement, c’est en tout cas le vœu des exploitants des autoroutes françaises. Il faut savoir que les tarifs des péages font l’objet d’une révision annuelle qui prend en compte l’inflation et les travaux effectués sur les infrastructures. Les 23 sociétés qui gèrent les 9 000 km d’autoroute, sur les 12 000 km que compte le pays, fixent les prix pour les tronçons en leur possession (d’où les disparités de coût au kilomètre) en fonction de leurs contraintes. Puis, ces propositions doivent être validées par l’État entre décembre et janvier, avant l’entrée en vigueur des évolutions au 1er février.

Cette année par exemple, APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) a demandé une hausse de 2,05 % alors qu’ASF (Autoroutes du Sud de la France) espère 2,19 %. Si ces chiffres sont validés, l’augmentation de 2022 sera la plus importante depuis longtemps.