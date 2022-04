© fotoember - stock.adobe.com Poêles à granulés Enfin une formation pour les techniciens

L’association nationale du chauffage aux granulés, Propellet, a lancé la première formation qualifiante d’installation et d’entretien de poêles à granulés. Jusqu’ici, les techniciens se formaient sur le tas et sans grand enthousiasme. Face à l’augmentation forte de la demande, la filière veut se professionnaliser.

La filière des poêles à granulés est en plein développement : 180 000 appareils ont été installés en France en 2021, soit 41 % de plus qu’en 2020. Une tendance qui est sans doute amenée à perdurer, car les poêles à granulés (ou à pellets) font partie des modes de chauffage les plus économiques : ils sont bien moins coûteux à l’utilisation que les chauffages au fioul (amenés à disparaître), au gaz ou les radiateurs électriques.

Malgré ce succès, il n’existait pas encore de diplôme spécifique pour les techniciens chargés de l’installation et de l’entretien de ces produits. L’association Propellet, qui regroupe une centaine de professionnels du secteur, a donc décidé de développer une formation complète et diplômante, dont la première session a débuté le 24 janvier 2022.

Comment expliquer ce manque ? « La principale difficulté vient du fait que le métier de cheministe n’existe pas officiellement dans la nomenclature administrative, car il ne dispose pas de code APE [classant les entreprises par secteur d’activité, NDLR] », explique Yann Denance, président de Propellet et directeur du fabricant français de poêles Inovalp.

Historiquement, les installateurs de cheminées étaient en effet des tailleurs de pierre. « Le métier de cheministe en tant que tel est né dans les années 1980, avec l’arrivée des inserts fermés, et s’est construit au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux appareils, dont les poêles à bûches et à granulés », poursuit le professionnel. À chaque nouvelle évolution, les cheministes ont appris sur le tas de nouvelles compétences, appuyés par de courtes formations dispensées soit par les fabricants de poêles, soit par d’autres intervenants : les fabricants de conduits de cheminées, l’association Propellet, etc. Une formation continue réalisée sans grand enthousiasme, tant le monde du poêle à granulés est loin de celui de la pose de cheminées.

Une réponse aux difficultés de recrutement

Cette nouvelle formation, développée en partenariat avec le Pôle formation Isère, dure 6 mois en alternance : 4 à l’école et 2 en entreprise. « Les professionnels ont besoin de compétences transverses qu’on ne retrouve pas dans le métier historique de cheministe, comme tout ce qui a trait à l’électricité, à l’électrotechnique ou à la domotique », souligne Yann Denance. S’y ajoutent des modules sur l’analyse et la recherche de pannes, les relations avec les clients, le travail en hauteur, etc.

Avec cette formation, Propellet espère faciliter les recrutements. L’association estime que pour répondre à la demande, la filière aura besoin de 370 nouveaux installateurs cette année et 970 en 2023. Mais aussi 200 à 270 nouveaux techniciens d’entretien par an jusqu’en 2030. « Nous ne pouvons pas répondre aux enjeux de croissance de la filière sans la capacité d’installer, et la formation est nécessaire à l’accompagnement d’une filière de qualité », résume Yann Denance.

Les chaudières à granulés, un enjeu différent La formation développée par Propellet concerne les poêles à granulés, dont la plupart sont installés par des cheministes, et non les chaudières à granulés. Celles-ci sont du ressort des plombiers-chauffagistes. Reste que leur formation est principalement orientée vers les chaudières au fioul et au gaz : l’enjeu de la filière est donc de les former, eux aussi, à l’installation de chaudières à granulés. Le marché est en effet en croissance : il en a été installé 32 000 en 2021, contre 14 800 en 2019 et 3 900 en 2016.