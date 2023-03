© Adobe Stock Poissons panés Maintenant en version sans poisson !

Le rayon des alternatives végétales ne cesse décidément de s’étendre. Dernière nouveauté : des imitations de poissons panés. Intéressant pour la planète et les animaux… mais beaucoup moins pour la santé.

Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Après les faux steaks hachés, fausses saucisses, faux fromages ou encore faux lardons, voici venus les faux poissons panés, aux recettes 100 % végétales. En France, l’entreprise espagnole Heüra et la bretonne Onami Foods se sont tout récemment lancées. Leurs produits sont d’ores et déjà commercialisés dans de nombreux magasins Carrefour d’Île-de-France, ainsi que, pour Heüra, dans une centaine de Monoprix. Onami Food promet également de fournir un millier d’enseignes Intermarché à travers le pays dès les prochaines semaines.

Alors, que valent ces préparations ? Côté dégustation, le résultat est très variable : la texture gluante des filets panés d’Heüra laisse, selon nous, franchement à désirer, tandis que les imitations d’Onami Foods (nuggets de poisson et filets panés) nous ont semblé bluffantes. Sur le plan nutritionnel, aucune référence n’est recommandable : on trouve a minima, dans chacun de ces produits, des concentrés de protéines et de fibres (caractéristiques des produits ultratransformés, que les autorités de santé recommandent de limiter), ainsi que des quantités non négligeables d’huile et de sel.

Pour Heura ses filets panés sont les ‘’successeurs du poisson’’ et pour Onami Foods ils sont ‘’au bon goût de poisson’’.

Avantage à certains vrais poissons panés

Il existe en supermarché quelques références de vrais poissons panés aux recettes relativement saines, et qui ont pour elles l’avantage de contribuer aux deux portions hebdomadaires de poisson recommandées par l’agence nationale Santé publique France. Seuls ceux qui ont choisi, pour des raisons éthiques, de se passer de toute chair animale trouveront donc un intérêt à ces imitations végétales. Or ces végétariens sont rares : ils représentaient 1 % de la population en 2020, d’après l’Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). Pas sûr, donc, que ces faux poissons panés trouvent aussi facilement leur public que les alternatives aux produits carnés.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle incursion du végétal au rayon des produits de la pêche (voir encadré) confirme l’optimisme des entreprises du secteur. Et pour cause : un rapport d’analyse du groupe financier Bloomberg, publié en 2021, prévoyait un marché mondial des alternatives végétales à 162 milliards de dollars en 2030.