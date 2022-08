Pouvoir d’achat (août 2022)

Conséquence de la flambée de l’énergie, les tarifs grimpent désormais dans presque tous les secteurs : produits d’hygiène et de droguerie, transports, cantines scolaires, ameublement, restauration, garagistes… Seuls la santé et l’habillement sont encore épargnés.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent sur le front de l’inflation. L’énergie, qu’il s’agisse de carburants, de gaz ou d’électricité, irrigue l’ensemble de l’économie. Sans surprise, sa flambée se répercute dans tous les secteurs d’activité, et tire à la hausse les prix de détail des produits et services jusque-là épargnés. Selon l’indice établi chaque mois par l’UFC-Que Choisir, l’inflation globale pour les ménages est de 6,3 % pour ce mois d’août, par rapport à août 2021.

Pas de trêve estivale pour les achats en grandes surfaces, en hausse de 9,2 %. Le poste alimentation grimpe encore : les prix se renchérissent de 8,7 % par rapport à août 2021, malgré une accalmie pour les fruits et légumes frais. Par rapport à janvier 2021, l’augmentation est même de 11 %. Mais ce sont les produits d’hygiène-parfumerie-droguerie qui flambent ce mois-ci, avec une hausse de 13 % (lire l’encadré).

Faire le plein, cuisiner, s’éclairer ou se chauffer continue à plomber le budget des ménages : ainsi, le fioul est 67 % plus cher qu’en août dernier. Par rapport à janvier 2021, le poste énergie des ménages français enregistre une inflation globale de 34 %, une hausse pourtant limitée par les mesures prises par le gouvernement (blocage des prix de l’électricité et du gaz, coup de pouce sur les carburants…).

Désormais, les autres postes de dépenses voient aussi l’inflation accélérer. Ainsi, les dépenses de logement grimpent de 7 %, tirées par le prix de l’ameublement, selon les derniers chiffres de l’Insee. L’équipement de la maison (électroménager) n’est pas en reste, affichant également +7 %. Les transports (en train, en avion, en bus, etc.) encaissent – et répercutent – la flambée de l’énergie, avec une hausse globale de 8 % en pleine période de vacances. Les billets de train accusent +12 %, mais ce sont les vols long-courriers qui décrochent la palme de l’envolée des tarifs, à +53 % !

Les produits d’hygiène et de droguerie subissent la hausse de l’énergie

Les relevés de prix en grandes surfaces réalisés chaque mois par l’UFC-Que Choisir indiquent une inflation de 13 % dans les rayons consacrés à l’hygiène, la beauté et les produits ménagers. Certains nettoyants, des gels douche, le papier-toilette, les couches-culottes ou encore les sacs-poubelles sont particulièrement touchés.

Jean-Marc Giroux, président de Cosmed, le syndicat des PME de la cosmétique, incrimine sans hésiter la hausse des tarifs de l’électricité, du gaz et des carburants : « Pour fabriquer nos produits, nous devons chauffer les mélanges, ce qui nécessite de l’électricité ou du gaz. Nous sommes aussi impactés par le coût du transport pour acheminer les matières premières, puis livrer les produits. »

Pour ce qui est de l’explosion du prix de l’essuie-tout, du papier-toilette ou des couches jetables, la fédération des fabricants, Group’Hygiène, explique qu’il s’agit d’une « crise totalement inédite [qui] touche la fabrication, et également les emballages » et le coût du transport de ces produits. Les industriels font face à des tarifs d’électricité triplés, et du gaz quintuplés. Les matières premières utilisées ‒ matières papetières et synthétiques (polyéthylène, polypropylène...) – sont également concernées par l’inflation, avec par exemple un prix des pâtes à papier en hausse de 70 % depuis mars 2021.