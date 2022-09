© Alexis Lecomte Produits à base de CBD Gare à la confusion avec le chanvre

Dans les rayons des supermarchés, les aliments contenant du cannabidiol (CBD) ou du chanvre gagnent en popularité. Les fabricants cultivent l’ambiguïté entre les produits à l’aide de noms évocateurs et de feuilles de cannabis sur l’étiquette. Tomber dans le piège peut alourdir considérablement la note.

Emballages colorés, illustrations de feuilles de cannabis, références à des modes de consommation… Pour rendre leurs produits attractifs, les vendeurs de produits à base de cannabidiol (CBD) mettent le paquet. Quitte à entretenir le flou entre ceux contenant réellement du CBD et ceux qui ne contiennent que du chanvre, dont les graines sont pauvres en CBD. Lire attentivement l’étiquette avant l’achat est conseillé : le plus souvent, une confusion ne présente pas de risque pour la santé, mais la facture peut-être plus salée.

Les huiles de chanvre – qu’elles soient à usage alimentaire ou cosmétique – ne contiennent pas de CBD. Mais toutes celles que nous avons testées affichent sur leur étiquette des feuilles de cannabis, ce qui porte à confusion. Elles n’ont pourtant rien à voir avec les huiles de CBD, à déposer sous la langue, et bien plus concentrées en cannabidiol (jusqu’à 40 %). Le prix est un bon indicateur pour s’y retrouver : par exemple l’huile de CBD 20 % Divie est vendue 85 € pour 10 ml quand l’huile vierge de chanvre bio Cauvin s’écoule à 6,99 € les 250 ml et, au rayon cosmétiques, l’huile de chanvre Puressentiel à 6,94 € les 30 ml.

© Alexis Lecomte Certaines huiles de chanvre ont une présentation ambiguë en mettant en avant des feuilles de cannabis.

Du côté des aliments que nous avons testés, là aussi, difficile de ne pas s’égarer. Une eau au chanvre – donc sans CBD – est proposée par la marque au nom évocateur CBD’eau. Et la marque Multitrance propose un « space cookie » qui ne contient pourtant ni CBD, ni cannabinoïdes. La gamme des chocolats ne fait pas mieux : Bloom&Cie commercialise un chocolat noir au CBD à près de 15 € et Hanf Natur un chocolat noir aux graines de chanvre pour 4,50 €. Mais les deux emballages sont ornés d'une belle feuille de cannabis.

© Alexis Lecomte Difficile de distinguer le chocolat au CBD (à gauche) de celui aux graines de chanvre (à droite) tant l'affichage est proche.

Enfin, certaines marques sont connues pour leurs produits à base de CBD… mais proposent aussi des produits uniquement à base de chanvre. C’est, par exemple, le cas de What The Hemp, dont la pâte à tartiner au chanvre ne contient pas de CBD.

© Alexis Lecomte La marque What The Hemp propose des produits à base de CBD (à gauche) et de chanvre (à droite) mais l’étiquetage est globalement similaire.

Pour les tisanes et infusions, le problème est plutôt inverse : le taux de CBD n’est pas toujours déclaré, et c’est surtout la présence de chanvre qui est mise en avant. Mais le prix au kilo de ces produits est équivalent à du thé de luxe. On peut citer en exemple les infusions Clarté de High Society (8 €) ou Défenses naturelles de CBD Shop (16 €), qui ne revendiquent pas un taux précis de CBD alors qu’ils en contiennent. Dans nos tests, le taux de CBD mesuré est faible.