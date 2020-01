© https://www.service-public.fr Recensement 2020 Attention aux arnaques

Le recensement de cette année a débuté le 16 janvier. Cet événement, coordonné par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), peut être propice aux escroqueries. Nos conseils vous aideront à ne pas être victime de faux agents ou de faux sites Internet.

Le recensement a lieu tous les ans en France. Celui de 2020 a démarré le 16 janvier. Ce lancement s’est accompagné d’alertes concernant de faux agents de recensement : ces derniers se rendent au domicile des particuliers et prétextent procéder à l’inventaire de la population pour pénétrer dans le logement. Une fois à l’intérieur, les escrocs commettent un vol ou parviennent à extorquer de l’argent. Lionel Espinasse, chef de la division organisation du recensement à l’Insee, indique que cette arnaque existe bel et bien et qu’il convient de se méfier. Il met également en garde contre un second piège, plus récent, et plus à la mode... « Pour la première fois en 2018, nous avons découvert un faux site de recensement, qui proposait des services payants. Il reprenait l’url de notre site, avec une petite faute d’orthographe [« recencement » au lieu de « recensement », ndlr]. Nous avons réagi en communiquant sur le fait que le recensement est gratuit. » Ces contenus frauduleux masquaient une énième arnaque à l’abonnement caché. Et cette année, l’Insee fait le maximum pour que leur site arrive en tête de résultats des moteurs de recherche, en passant notamment par l’achat de mots-clés : « Le recensement en ligne, qui existe depuis 2015, devient la norme. L’an dernier, 60 % des personnes recensées ont répondu sur Internet », indique Lionel Espinasse. De nouvelles habitudes qui invitent à la prudence, à l’heure où les escrocs ne ratent jamais une occasion de créer des sites frauduleux.

Ne pas se faire piéger

Certaines informations sont bonnes à savoir lorsque vous êtes sollicité pour le recensement de la population. Tout agent possède une carte tricolore avec son nom, signée par le maire, qu’il doit vous montrer. S’il ne le fait pas, réclamez-lui, pour vous assurer qu’il est bien recruté par la municipalité. En cas de doute, contactez votre mairie.

Cet agent n’a pas à entrer dans votre domicile : lorsque vous lui ouvrez la porte, il reste sur le seuil, le temps de vous demander si vous préférez remplir le questionnaire en ligne ou en version papier. En fonction de votre réponse, il vous donne les instructions (voir encadré) puis s’en va. Si vous avez choisi le format papier, il reviendra deux ou trois jours plus tard pour le récupérer. Vous répondez donc seul au questionnaire, et non avec cet intermédiaire, sauf si vous sollicitez son aide.

Le recensement est totalement gratuit. Les agents ne posent aucune question sur les revenus. Ils n’ont rien à vendre et ne proposent aucun service.

Le site officiel pour remplir le questionnaire en ligne est Le-recensement-et-moi.fr.