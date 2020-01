© HAMILTON/REA Grève des transports Attention aux faux sites de remboursement du Pass Navigo

La récente promesse de dédommagement de la région Île-de-France d’un mois de carte Navigo a donné lieu à une arnaque qui s’est propagée ces derniers jours. Des sites frauduleux vous demandent de renseigner vos données personnelles pour usurper votre identité. À fuir !

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé au début du mois de janvier le « remboursement intégral d’un mois de Pass Navigo par la RATP et la SNCF », à la suite des fortes perturbations sur les réseaux de transports franciliens (RER, Transilien, métro…) aux mois de décembre et janvier 2019. Cette information concerne donc l’ensemble des Franciliens abonnés à cette carte, qui autorise l’emprunt de tous les transports de la région.

Des escrocs n’ont pas tardé à créer de faux sites d’indemnisation. Le mode opératoire ressemble à celui de nombreuses arnaques. Les potentielles victimes reçoivent un e-mail indiquant qu’il est d’ores et déjà possible de préenregistrer sa requête de dédommagement, action censée permettre de se faire « rembourser jusqu’à 3x plus rapidement ». Un lien renvoie vers une page frauduleuse, très bien réalisée selon les témoignages de victimes, sur laquelle l’internaute est invité à renseigner son nom, son prénom, son adresse mail ainsi que son IBAN. La récolte de ces informations ne donnera lieu à aucune indemnisation, mais à un vol de données personnelles, qui pourra vous coûter cher (voir encadré).

Le faux e-mail envoyé par les arnaqueurs.

Après avoir alerté, le 15 janvier, les usagers sur son site et les réseaux sociaux, Île-de-France Mobilités a annoncé ce jeudi que le principal site frauduleux, remboursement-navigo.fr, venait d’être fermé à la suite de leur dépôt de plainte. La région invite cependant les internautes à rester prudents et rappelle que la « plateforme officielle sera mise en ligne fin janvier ». D’autres pages Web pourraient en effet émerger. Une seule URL permettra ainsi de renseigner sa demande : mondedommagementnavigo.com.