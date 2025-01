Éric Lombard, nouveau ministre de l’Économie et des Finances, et Amélie de Montchalin, nouvelle ministre des Comptes publics, l’ont annoncé officiellement : l’avance sur les réductions et crédits d’impôt sera versée le 15 janvier sur les comptes bancaires d’un peu plus de 9 millions de foyers fiscaux. Ce virement sera libellé « AVANCE CREDIMPOT ». D’un montant global de 5,8 milliards d’euros, l’avance atteindra en moyenne 639 € par foyer bénéficiaire.

Les bénéficiaires de l’avance

Ce versement fait par le fisc en début d’année est destiné à compenser le fait que le prélèvement à la source est calculé à un taux qui ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt du foyer. Ces avantages fiscaux sont pris en compte uniquement lors du calcul de l’impôt définitif du foyer, c’est-à-dire l’année suivant celle du paiement des dépenses y ouvrant droit.

Conséquence de ce décalage, les ménages qui bénéficient d’avantages fiscaux de manière récurrente payent plus d’impôt à la source que ce qu’ils doivent réellement, et ils doivent patienter un an pour être remboursés des impôts prélevés en trop sur leurs revenus. L’avance de réductions et crédits d’impôt permet ainsi de compenser cette surimposition sur les premiers mois de l’année.

Tous les contribuables qui bénéficient de réductions ou de crédits d’impôt ne sont cependant pas éligibles à ce dispositif. Vous ne toucherez l’avance cette année que si vous avez bénéficié de l’un des avantages fiscaux suivants en 2024, au titre de dépenses payées en 2023 (ou antérieurement) :

Le montant de l’avance

Votre avance sera égale à 60 % des avantages obtenus en 2024. Par exemple, si vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt pour frais d’Ehpad de 2 000 € en 2024 (pour 8 000 € de dépenses payées en 2023), vous allez recevoir une avance de 1 200 € le 15 janvier 2025 (60 % de 2 000 €). Si vous avez bénéficié de plusieurs réductions ou crédits d’impôt éligibles à l’avance en 2024, l’avance sera égale à 60 % de leur montant total.

Par contre, si vous avez bénéficié du versement immédiat du crédit d’impôt pour emploi à domicile en 2024, il ne vous ouvre pas droit à l’avance en 2025. Rappelons par ailleurs que l’avance ne vous sera pas versée ou que son montant sera diminué si vous avez demandé sa suppression ou sa diminution via le service « Gérer votre avance de réductions et crédits d’impôt » en ligne sur le site des impôts à la fin de l’année 2024.

Bon à savoir Vous ne recevrez pas de virement si le fisc ne connaît pas vos coordonnées bancaires. L’avance vous sera versée par chèque adressé par courrier à votre domicile d’ici la fin du mois de janvier, chèque que vous pourrez encaisser immédiatement auprès de votre banque.

La régularisation de l’avance

La déclaration de revenus 2024 que vous déposerez en mai ou juin prochain va vous permettre de déclarer vos dépenses défiscalisantes payées en 2024, et permettre au fisc de calculer les réductions et crédits d’impôt à vous accorder en 2025. Il pourra alors régulariser l’avance qu’il vous a versée en janvier.

Si vos dépenses de 2024 sont supérieures ou égales à celles de 2023, il vous versera le solde de vos avantages fiscaux cet été. Par exemple, si vous avez supporté 8 000 € de frais d’Ehpad en 2024 comme en 2023, votre réduction d’impôt de 2025 (2 000 €) sera amputée de l’avance reçue en janvier (1 200 €) et vous recevrez le solde de 800 € cet été.

Si vos dépenses de 2024 sont inférieures à celles de 2023, il vous réclamera en septembre prochain le remboursement de l’avance reçue en trop en janvier. Par exemple, si vous avez supporté 3 000 € de frais d’Ehpad en 2024 contre 8 000 € en 2023, votre réduction d’impôt de 2025 (750 €) sera amputée de l’avance reçue en janvier (1 200 €) et vous devrez rembourser les 450 € reçus en trop.

Bon à savoir Vous allez recevoir un courriel du fisc dans les prochains jours si vous avez droit à l’avance de 60 % cette année. Un document mis en ligne dans votre espace personnel sur le site des impôts précisera son montant et ses modalités de versement.