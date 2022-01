Rénovation énergétique France Rénov’ entre en scène

La plateforme Faire, destinée à aiguiller les ménages en matière de rénovation énergétique, a vécu. Place à France Rénov’ au 1er janvier : aides disponibles, conseils et accompagnateurs y sont regroupés.

Les consommateurs étant perdus face au maquis des aides et aux propositions de travaux plus ou moins pertinentes dont ils font l’objet, modifier le dispositif existant ne peut être que bénéfique. « France Rénov’ aura pour but d’informer, conseiller et accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation », assure le ministère en charge du Logement. À vrai dire, rien de neuf par rapport à ce qui avait été promis au lancement du réseau Faire.

L’intérêt de ce nouveau service est pourtant réel. Les 300 espaces info Faire cogérés par l’Agence de la transition écologique (Ademe) et les 150 points rénovation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) vont se fondre sous la dénomination commune « Espaces France Rénov’ », soit 450 structures de proximité ouvertes au public. Et il y en aura bientôt davantage, financées par les certificats d’économies d’énergie (CEE) et les collectivités territoriales. L’aide y demeure gratuite, personnalisée et indépendante. Des conseillers énergie deviendront des « accompagnateurs Rénov’ » pour épauler individuellement les ménages dans leur rénovation globale tout au long de leur projet, de sa définition jusqu’à la réception des travaux en passant par le recours aux aides.

Plus d’aides aux foyers modestes

Les montants destinés aux particuliers aux revenus intermédiaires ou aisés et les modalités d’accès à MaPrimeRénov’ sont maintenus en 2022, à ceci près que les logements de moins de 15 ans ne sont désormais plus éligibles. En revanche, la donne change un peu pour les foyers modestes et très modestes en cas de rénovation globale, avec l’arrivée de MaPrimeRénov’ Sérénité. De même, le prêt Avance rénovation entre en vigueur. Il évite d’avoir à financer les travaux et permet de reporter le remboursement à des échéances précises, en général la vente du bien ou la succession. Le Crédit mutuel et La Banque postale se sont d’ores et déjà engagés à le proposer.