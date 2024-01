C’est une rénovation d’ampleur à deux vitesses qui semble se dessiner pour cette année 2024. D’un côté les résidences principales. Les propriétaires sont alors obligatoirement accompagnés par Mon accompagnateur Rénov’, un professionnel du bâtiment capable d'évaluer les devis, d'effectuer le suivi des travaux, d’informer son client sur le montant d’aides financières qu'il peut toucher. De plus, ils n’ont plus qu’un seul guichet pour la totalité de leurs aides, c’est l’Anah. L’agence centralise à la fois MaPrimeRénov’ et les certificats d’économie d’énergie (CEE) qui complètent le financement des rénovations d’ampleur. Ce sont deux nouveautés qui devraient sécuriser le parcours des consommateurs s’engageant dans la rénovation énergétique de leur bien.

À condition toutefois qu’il y ait suffisamment d’accompagnateurs. Ce qui ne semble pas être le cas. « Nous sommes propriétaires depuis novembre dernier d'une maison à rénover classée F en Alsace, nous sommes passés par le conseiller France Rénov’, avons contacté des entreprises RGE après qu'un audit énergétique détaillé en plus du DPE a été effectué, nous écrit Guillaume. Il y avait 12 accompagnateurs Rénov’ dans la région quand j’en ai cherché, nous en avons contacté 7, aucun n’a été intéressé. J’ai l’impression que c’est parce que l’audit et les devis étaient faits, c’est un mélange des genres de très mauvais goût. »

Villa en bord de mer, chalet en montagne, maison de famille…

De l’autre les résidences secondaires. On parle aussi de rénovation d’ampleur mais cette fois, elle n'est pas du tout encadrée. Il n’y a pas d’accompagnateur Rénov’ ni d’aides versées par l’Anah. Tout est financé par les énergéticiens et les distributeurs de carburant via les certificats d’économie d'énergie, d’où son nom d’offre coup de pouce. Tous les ménages possédant une résidence secondaire peuvent en bénéficier, que ce soit une villa en bord de mer ou un chalet en montagne, sans oublier la maison de famille dont on a hérité, ou même un appartement. Difficile d’en dire plus à ce jour, aucun acteur des CEE n’a encore investi ce nouveau créneau. Mais cette offre coup de pouce n’a rien à voir avec les offres à 1 € qui ont défrayé la chronique, le reste à charge devrait être conséquent.