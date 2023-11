Réseaux sociaux

Depuis qu’il a racheté Twitter, en octobre 2022, Elon Musk a imprimé sa patte sur le réseau social. Renommée X en juillet dernier, la plateforme a vu ses effectifs diminuer de plus de 75 %, réduisant presque à néant sa politique de modération. Accusée d’encourager le climatoscepticisme, la désinformation et l’antisémitisme, la plateforme a vu de nombreux fidèles déserter. D’après l’entreprise d’analyse Apptopia, elle aurait perdu 13 % de ses utilisateurs actifs quotidiens et vu ses revenus publicitaires dégringoler de moitié. Vous souhaitez quitter X à votre tour et supprimer définitivement votre compte ? En fouillant dans les paramètres, vous constaterez que… c’est impossible. En tout cas, de le supprimer instantanément. Comme l’y autorise le RGPD (article 12), X attendra en effet un délai de 1 mois pour accéder à votre demande. Sans doute dans l’espoir que vous changiez d’avis.

Dans les paramètres de votre compte, vous ne pourrez que « désactiver » votre compte. La démarche est similaire sur smartphone Android, sur iPhone ou sur ordinateur.

Cliquez sur votre photo de profil et rendez-vous dans « Réglages et support » puis « Réglages et confidentialité ».

Ensuite, rendez-vous dans « Votre compte » puis dans « Désactiver votre compte ».

Vous devrez saisir votre mot de passe pour confirmer la désactivation. Si vous l’avez oublié, demandez la réinitialisation avant de lancer la désactivation du compte.

Si vous ne réactivez pas votre compte dans les 30 jours, il sera définitivement supprimé. Mais toute votre activité passée sur X (messages, réactions) restera visible, et potentiellement référencée par les moteurs de recherche (en clair, une recherche ciblée dans un moteur de recherche pourrait aboutir à ce contenu parmi les résultats proposés). S’il s’agit d’informations susceptibles de vous nuire, il faudra demander aux moteurs de recherche de déréférencer ces contenus au nom du droit à l’effacement.

Téléchargez vos données au préalable

Notez par ailleurs qu’avant de désactiver votre compte, vous avez la possibilité de télécharger un dossier d’archives contenant vos anciennes publications, vos messages postés sur X. Là non plus, le résultat n’est pas immédiat. X prévient que la démarche peut prendre 24 heures. Vous recevrez ensuite un lien de téléchargement de votre archive par courriel. Ces données doivent être fournies dans un format « structuré, couramment utilisé et lisible par une machine » (une obligation du RGPD, article 20).