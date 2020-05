© Adobe stock Santé, confinement et Ehpad Les résultats de notre troisième vague de sondage

Notre questionnaire « Ma vie en confinement » a une nouvelle fois été diffusé via notre newsletter, les réseaux sociaux et nos associations locales. 10 806 personnes nous ont répondu entre le 11 et le 20 avril. Découvrez le suivi des thématiques sur le taux d’individus atteints par le coronavirus, l’inquiétude des Français et le respect des mesures liées aux confinement. Les Ehpad étant très durement touchés par la pandémie actuelle, nous avons interrogé les proches des résidents de ces établissements.

Personnes infectées par le coronavirus

Les réponses récoltées continuent d’être en ligne avec l’actualité. Ainsi, près de 2 % des personnes interrogées présentent des symptômes, et 0,83 % ont été testées et confirmées. Ce dernier taux est trois fois supérieur chez les 18-54 ans. À l’échelle de la population totale, ce résultat représente 580 000 malades, sachant qu’il faut multiplier ce chiffre par cinq (soit 3 millions) pour se rapprocher de la réalité, un grand nombre de personnes contaminées étant asymptomatiques ou non testées.

Une inquiétude modérée

La peur des Français face à la maladie, au même titre que lors de nos deux précédentes vagues, reste modérée. Elle a même diminué : 7 % des répondants se disent très inquiets (contre 8 % il y a un mois) et 42 %, inquiets (contre 46 %).

Confinement : des mesures de moins en moins faciles à respecter

En revanche, un mois et demi après le début du confinement, les règles en vigueur commencent à peser sur la population. Ainsi, une majorité (85 %) les juge faciles à respecter, mais le pourcentage d’avis les estimant tout à fait faciles à respecter chute de 34 % à 27 % en deux semaines. Malgré ces résultats, les Français continuent de limiter leurs sorties. Notre sondage a ainsi révélé que 36 % des sondés sont sortis une fois durant les sept derniers jours, 29 % deux à cinq fois et 12 % jamais.

Les Ehpad très touchés

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face au Covid-19. Selon Santé publique France, au 28 avril, sur les 128 442 cas confirmés, 69 773 sont des résidents d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), dont les Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) font partie. Depuis le début de l’épidémie, 12 155 décès ont été recensés dans les ESMS. Les réponses que nous avons enregistrées confirment cette prolifération rapide : 24 % des interrogés ayant un proche vivant en Ehpad disent qu’un ou plusieurs résidents sont contaminés. Ce taux était à 10 % deux semaines auparavant. Malgré ces chiffres, leurs proches restent modérément inquiets, seuls 16 % se disant très préoccupés.

Le coronavirus est-il entré dans l’Ehpad ?

Craignez-vous que votre proche soit touché par la maladie dans son Ehpad ?