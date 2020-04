© Adobe stock Santé, confinement et pénurie Les résultats de la deuxième vague de notre sondage

Notre questionnaire « Ma vie en confinement » a été diffusé via notre newsletter, nos associations locales et les réseaux sociaux. 12 000 personnes ont participé à la deuxième vague de ce sondage, qui s’est déroulée du 27 mars au 2 avril. Nous décryptons ici vos inquiétudes face à la maladie, votre respect des mesures en place ou encore les difficultés que vous rencontrez lors de vos achats.

Personnes infectées par le coronavirus

Les chiffres se succèdent et ne cessent de croître en France : nombre de malades, de décès, d’hospitalisations… Ainsi le pourcentage de répondants déclarant avoir été diagnostiqués atteints du Covid-19 a-t-il augmenté, s’établissant à 0,37 % en semaine 2 contre 0,15 % en semaine 1. Par extrapolation sur la population totale, cela correspond à 185 000 personnes porteuses du coronavirus. En revanche, le taux de sondés présentant des symptômes sans savoir s’ils sont infectés est stable, à 2,7 %.

Inquiétude face à la maladie

Face à la hausse continue du nombre de malades (près de 80 000 cas confirmés mercredi 8 avril dans l’Hexagone), l’inquiétude vis-à-vis de ce virus grandit, mais elle reste toutefois modérée, touchant moins de la moitié des sondés. 46 % des personnes interrogées se déclarent ainsi « inquiètes » (contre 37 % la semaine passée), et le taux de celles se disant « très inquiètes » augmente faiblement, de 5 % à 8 %.

Confinement : des mesures respectées

Les répondants n’éprouvent toujours pas de grande difficulté à observer les mesures imposées par l’État. Au total, cette appréciation gagne même un point par rapport à la semaine précédente, 90 % des sondés trouvant les mesures faciles à respecter. En revanche, le taux de personnes les trouvant « tout à fait aisées » baisse de 42 % à 34 %. Ces avis positifs s’avèrent plus nuancés en zone urbaine. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, vient d’autoriser les préfets à durcir les mesures si nécessaire. Première conséquence de cette décision, les joggings ne sont plus autorisés dans une grande partie de l’Île-de-France entre 10 h et 19 h. À voir si ces nouvelles restrictions auront un impact sur ce critère.

Les sorties autorisées

Moins de deux sorties par semaine rythment actuellement la vie de la population pour chaque motif d’autorisation de quitter son domicile. Les deux principales raisons sont les courses (1,60 fois) et les activités sportives (1,58). S’échapper de son lieu d’habitation amène à côtoyer des passants, commerçants, caissiers, voisins… le nombre de rencontres peut grimper rapidement. Si 46 % des interrogés ne côtoient personne au cours d’une journée, parmi les 54 % restants, 18 % côtoient 5 individus ou plus, en-dehors des personnes avec qui elles cohabitent.

Les pénuries dans les magasins

Faire ses courses est devenu l’épicentre de la vie en confinement. Les caddies grossissent, et les produits de première nécessité sont plébiscités. La majorité des répondants (51 %) n’a pas été confrontée à une pénurie au cours des sept jours précédents (contre 47 % la semaine passée), mais 45 % ont subi ce phénomène en grandes surfaces. Les produits principaux manquants concernent la protection contre le Covid-19 (27 % des gens n’ont pu trouver de gel hydroalcoolique) et les denrées de base (les œufs, les pâtes et le riz arrivent en tête des pénuries alimentaires cette semaine-ci).