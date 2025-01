ACTUALITÉ

En France, les rayons de l’ultrafrais laitier débordent : yaourt, fromage blanc ou faisselle, lait entier ou écrémé, de vache, de chèvre ou de brebis, au bifidus ou à la grecque… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Mais lesquels sont les plus riches en calcium ? Et quelle importance accorder aux protéines et aux probiotiques ? Nos réponses à ces questions, et bien d’autres, dans la vidéo ci-dessous.