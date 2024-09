Produits laitiers

Ils ont l'aspect du yaourt, se vendent au prix du yaourt, sont parfois présentés à tort par les distributeurs comme des yaourts, mais ce ne sont pas des yaourts. Plusieurs spécialités laitières des marques Vrai et La Bergerie contiennent entre 13 % et 18 % d’eau ! Or pour être qualifiées de yaourts, elles devraient en contenir au maximum… 5 %.

Au rayon pots de yaourts nature, les références au lait de vache, de brebis, de chèvre ou encore aux laits végétaux n’ont eu de cesse de se multiplier ces dernières années. Les surprises aussi. Dernière découverte en date, et pas des moindres : les petits pots natures au lait de brebis bio des marques Vrai et La Bergerie, commercialisés par l'entreprise Olga, contiennent, selon les références, entre 13 % et 18 % d’eau ! Cela alors que les yaourts, les vrais, doivent répondre à un cahier des charges précis : on ne peut y ajouter que 5 % d’eau, au maximum. Et dans les faits, aucun des vrais yaourts que nous avons trouvés en rayon n'en contient une seule goutte... (du moins si l'on en croit les étiquettes).

De nombreuses enseignes vendent sur leur site Internet et en rayon Le Nature au lait de brebis de la marque Vrai comme un yaourt (la marque, elle, se garde bien d’employer ce mot).

Interrogée sur cette pratique, l'entreprise bretonne se défend de chercher à faire des économies sur le dos des consommateurs : « Le lait de brebis étant très riche, la plupart des fabricants de yaourts de brebis utilisent du lait partiellement écrémé, pour éviter que ce soit écœurant. Mais l'écrémage étant un procédé industriel, nous préférons utiliser du lait entier, non écrémé, que nous ajustons avec de l’eau. C’est une méthode naturelle, comme chacun pourrait le faire à la maison », affirme Élise Guimont, responsable d'activité en charge de la marque Vrai au sein du groupe Olga. Le choix de diluer le lait dans l'eau plutôt que de l'écrémer ne répondrait donc pas à une recherche d'économies, mais seulement à une volonté de plus de… naturalité.

La composition des spécialités laitières au lait de brebis des marques Vrai et La Bergerie.

Moins de protéines, plus de gras

Convaincus ? Pas vraiment, car le résultat n’est pas le même. Sur le plan nutritionnel en effet, les vrais yaourts de brebis, fabriqués à partir de 100 % de lait (bio ou non) partiellement écrémé, sont bien plus recommandables. Non seulement ils semblent contenir un peu plus de protéines (et très probablement aussi de calcium) que les références diluées dans 18 % d'eau, mais surtout ils s'avèrent bien moins riches en acides gras saturés. Le tout pour des prix la plupart du temps équivalents.

Lait entier ou partiellement écrémé ? Tous les yaourts de brebis que nous avons pu trouver en magasin, en dehors de ceux commercialisés sous la marque Vrai, contiennent 100 % de lait… sauf que tous ne contiennent pas le même lait. Partiellement écrémé pour les uns, entier pour les autres : ce choix fait varier du simple au double le taux d’acides gras saturés. Regardez donc bien la liste des ingrédients avant d’acheter, car rien ne permet de distinguer au premier coup d’œil ces deux types de produits. Ce serait le cas si l’affichage du Nutri-Score devenait obligatoire : les yaourts au lait écrémé afficheraient un A contre un C pour ceux à base de lait entier (1). (1) Scores calculés selon le dernier algorithme du Nutri-Score, qui devrait bientôt entrer en vigueur.​​​​​