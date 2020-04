© Adobe stock Stop Covid L’application du gouvernement en question

Le gouvernement a officialisé son projet d’application mobile qui permettra de garder une trace des personnes que vous avez croisées au cours des derniers jours pour vous prévenir si elles se déclarent positives au coronavirus. Baptisée Stop Covid, elle s’inscrit parmi d’autres mesures envisagées dans le cadre de la réflexion sur une stratégie de déconfinement. Il faudra plusieurs semaines pour valider les hypothèses technologiques, tester puis déployer l’application. Mais déjà, elle soulève une polémique précipitée sur la protection de la vie privée.

Quel est le principe de fonctionnement de l’application Stop Covid ?

Stop Covid est une application à télécharger sur son smartphone qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth de l’appareil activée, les personnes avec qui vous êtes en contact pendant environ 15 minutes au moins. Ainsi, si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19, l’application vous préviendra. Vous pourrez ainsi vous faire tester ou vous placer spontanément en quarantaine pour limiter la propagation du virus.

Quand l’application sera-t-elle lancée ?

Lorsqu’il a présenté le projet, le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, a insisté sur le fait que Stop Covid n’en est qu’au stade embryonnaire. Il faudra plusieurs semaines pour valider les nombreux points techniques, s’assurer de la pertinence de l’application et procéder à son déploiement effectif.

Sera-t-il obligatoire d’installer l’application ?

Non, il s’agira d’une démarche volontaire, Emmanuel Macron l’a rappelé lors de son allocution du 13 avril. Mais plus les utilisateurs seront nombreux, plus l’application sera efficace. Selon une étude de l’université d’Oxford (Royaume-Uni), il faudrait que 60 % de la population installe l’appli pour qu’elle aide à enrayer l’épidémie. D’autres sources évoquent des proportions moindres, à partir de 25 % de la population.

L’application Stop Covid menace-t-elle nos libertés individuelles ?

Telle que l’application a été présentée, non. Cédric O assure qu’il sera impossible de savoir qui a été infecté, et qui a infecté qui. Le fonctionnement de Stop Covid repose sur les principes d’un projet européen plus global, le Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing ou Pepp-PT (1), qui vise précisément à trouver une technique de suivi du virus sans enfreinte à la protection de la vie privée des personnes. La technologie Bluetooth, qui sert habituellement à connecter une enceinte ou un casque sans fil à son smartphone, apparaît comme une bonne solution. Les données de connexion sont facilement anonymisables et elles ne seront pas conservées plus que nécessaire. Le Bluetooth n’enregistre pas les déplacements des personnes, contrairement à une puce GPS. Sa capacité à bien mesurer les distances reste l’un des points techniques à valider. Le stockage des données de connexion (et pas des données personnelles : aucune n’entre en jeu dans le process) sur le smartphone, et pas sur des serveurs distants, en est un autre. Enfin, l’application n’a pas vocation à durer : elle ne servira plus une fois l’épidémie résorbée.

Pourra-t-on installer l’application les yeux fermés ?

Non, mieux vaut rester vigilant sur la version finale de Stop Covid, si l’application est maintenue dans l’arsenal des mesures retenues lors du déconfinement (avec d’autres, comme le port du masque, les tests massifs ou le retraçage des contacts… à la main, comme ça a été fait aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie). L’UFC-Que Choisir, éminemment attachée à la protection de la vie privée, veillera, le moment venu, à ce que l’application respecte en tout point la réglementation qui encadre la protection et le traitement des données personnelles (RGPD).

Apple et Google main dans la main Apple et Google ont annoncé le 10 avril qu’ils travaillaient main dans la main pour faciliter le traçage numérique via Bluetooth. Les deux géants, rivaux dans l’univers des smartphones avec leurs systèmes d’exploitation respectifs iOS (iPhone) et Android (autres smartphones), vont développer une solution d’interopérabilité des applications entre leurs deux environnements. Les applications des autorités de santé (parmi lesquelles, sans doute, Stop Covid) pourront communiquer qu’elles soient installées sur un iPhone ou sur un système Android. Dans les mois à venir, Apple et Google travailleront « à la mise en place d’une plateforme plus large de traçage des contacts basée sur le Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité aux plateformes sous-jacentes ». Une sorte de socle technique sur lequel pourront s’appuyer des développeurs d’applications tiers. « Le respect de la vie privée, la transparence et le consentement sont de la plus haute importance dans cette initiative », précisent Apple et Google.

(1) https://www.pepp-pt.org/