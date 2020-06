Tex Baby i-Size Carrefour Siège auto sous surveillance

En raison d’un échec lors du choc frontal à cause d’une boucle de harnais peu résistante, nous avons déclassé le siège auto Tex Baby i-Size de Carrefour. Mais ce siège homologué peut a priori être utilisé sans risque pour l’enfant. Il cesse simplement de protéger là où d’autres continuent à le faire.

Tex Baby, la marque de puériculture de l’enseigne Carrefour, propose un siège i-Size de 61 à 105 cm (équivalent groupe 1) (1), à un prix très raisonnable : 150 € alors que la majorité des sièges sont proposés au-dessus de 400 €. Or, il s’avère que ce siège n’a pas réussi notre test en choc frontal : la boucle a subi un effort en torsion à cause du mouvement du bassin du mannequin et les deux parties de son habillage se sont désolidarisées, en actionnant le système de déverrouillage.

Contacté, le fabricant n’a pas réussi à reproduire le phénomène afin de proposer une solution. Nous pensons que certaines boucles sont moins résistantes que d’autres et que si elles résistent au test d’homologation, elles cèdent lors de nos essais qui sont plus sévères. Il faut préciser que le Tex Baby répond à la norme en vigueur et qu’il n’est pas dangereux : il est donc possible de continuer à l’utiliser. Toutefois, l’enseigne Carrefour a préféré retirer des rayons tous les sièges de ce modèle en attendant que le fabricant ait trouvé une explication au problème.

Un siège moyen

Les autres évaluations de notre test ont en outre révélé un siège d’un très bon rapport qualité-prix avec une protection en choc latéral moyenne (11,8/20, proche de bon). Il n’est de plus pas très simple à installer notamment à cause de son poids (11,3 kg) et de la top-tether (le point de fixation haut) qu’il faut attacher derrière la banquette. En revanche, le réglage en hauteur de la têtière et du harnais se font simplement sans démontage. L’installation de l’enfant s’avère un peu compliquée et les bretelles du harnais doivent être serrées individuellement. On regrette aussi un mode d’emploi perfectible et le fait que la housse ne soit pas démontable : le nettoyage doit se faire à la main, à même le siège. Enfin, son confort est moyen en raison d’un champ de vision assez réduit et des mousses trop minces mais sa forme est ergonomique.

(1) Simplement baptisé « Siège Auto i-Size 61-105 cm » par Carrefour, ce siège provient du fabricant Team Tex/Nania qui le commercialise sous l’appellation Eris. Il est également vendu par les marques Migo et Auchan Baby.