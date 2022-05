Sièges auto Les marques

Plusieurs dizaines de marques se partagent le marché des sièges auto pour enfants et la concurrence s’intensifie. Entre les rachats, fusions et changements de dénomination, il n'est pas toujours évident de savoir quelle compagnie se trouve derrière chaque siège auto. Décryptage.

Bébé Confort

Marque premium bien connue, surtout en France. Basée à Cholet (49), elle appartient au groupe canadien Dorel qui possède également les marques de sièges auto Maxi-Cosi et Safety First. Mais 2019 est une année noire pour Bébé Confort puisque Dorel a décidé de supprimer, entre autres, son centre de recherche et développement français.

Britax-Römer

Ce fabricant premium a commercialisé son premier siège auto en 1966. C’est l’un des leaders mondiaux du marché et il est très présent en France et à travers l'Europe, en magasin spécialisé. Les sièges sont, quant à eux, fabriqués en Allemagne.

Chicco

Marque italienne du groupe Artsana fondé en 1946. La marque de produits de puériculture Chicco apparaît en 1958 et ses sièges auto premium sont distribués principalement en magasins spécialisés.

Concord

Marque allemande à l'origine, fondée en 1978, elle fait partie du groupe Jané (Espagne) depuis 2004. Elle est distribuée en France dans les magasins spécialisés.

Cybex

Marque premium allemande créée en 2005, elle a été reprise par le groupe chinois GoodBaby en 2014. Présente en magasin spécialisé (Aubert, Bébé 9, Autour de Bébé, etc.). En plein essor, Cybex a ouvert un centre de crash tests en Allemagne début 2019.

Diono

Marque britannique que l’on trouve assez fréquemment sur Internet. Anciennement appelée Sunshine Kids.

Graco

Fondée en 1942, Graco est à l’origine une marque américaine spécialisée dans les produits de puériculture (sièges auto, poussettes, lits, chaises hautes…). Elle appartient aujourd’hui au groupe américain Newell Brands mais à la fin des années 2010, sa branche européenne a fusionné avec le groupe allemand Allison GmbH qui détient également les marques Joie et Nuna. Les anciens produits Graco sont désormais vendus en Europe sous la marque Baby Jogger. Graco est présent en magasin spécialisé (Aubert, Natalys, Toys'R'Us, Autour de Bébé, Bébé 9, etc.) mais aussi dans les grands magasins.

IWH

Marque française de sièges low cost importés de Chine. Les modèles sont parfois vendus sous d’autres marques. On trouve les sièges IWH en hypermarché et sur Internet.

Jané

Lancée en 1932, le succès de cette marque espagnole repose sur ses poussettes. C’est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du marché des sièges auto.

Joie

Joie est à l’origine une marque britannique de produits de puériculture. Elle a été créée en 2010 par des parents soucieux de simplifier le quotidien des familles, ses sièges sont assez bon marché mais de bonne qualité. Aujourd’hui, Joie est une marque du groupe allemand Allison GmbH.

Kiddy

Marque allemande de sièges auto premium lancée en France début 2009. La spécificité des sièges Kiddy « 2e âge » (de 10 mois à 5 ans environ) réside dans l’emploi d’un bouclier d’impact à la place d’un harnais. Placé au niveau du ventre et du thorax de l'enfant, il est maintenu par la ceinture de sécurité.

Kinderkraft

Kinderkraft est une marque de produits de puériculture bon marché d’origine polonaise créée en 2011. En France, les sièges Kinderkraft sont disponibles principalement sur le web.

Max Cosi

Marque du groupe canadien Dorel. Depuis le rachat de Bébé Confort par ce dernier, la marque Maxi Cosi a disparu du marché français, ses produits étant désormais vendus sous la marque Bébé Confort. On trouve en revanche Maxi Cosi dans d’autres pays où Bébé Confort n’est pas représenté, mais les sièges des deux marques sont similaires.

Mima

Créée en 2009 en Espagne à l’occasion du lancement de sa poussette Xari, la société Mima commercialise des produits de puériculture axés sur l’innovation et le design. Bien qu’absente des points de vente français en 2022, Mima est bien représentée sur le web.

Nania

Marque incontournable du groupe français Team Tex que l’on trouve principalement en hypermarché à prix très attractif. Les sièges Nania constituent souvent de bons rapports qualité/prix.

Nuna

Nuna est une marque néerlandaise de produits de puériculture relativement jeune. Elle a été créée dans les années 2000 et s’est fait connaître grâce à sa chaise-haute Nuna ZAAZ commercialisée à travers le monde en 2007. Aujourd’hui, la marque Nuna est détenue par le groupe allemand Allison GmbH.

Peg Perrego

Entreprise de produits de puériculture italienne fondée en 1949.

Play ou Casualplay

Marque espagnole qui développe des sièges depuis plus de 45 ans. Présente sur le marché français depuis environ 2005. Vendue sous diverses appellations : Play, Casualplay, PlayXtreme...

Recaro

À l'origine fabricant de sièges de voitures et d'avions, ayant lancé un siège enfant de luxe, le Start, à la fin des années 90. Recaro a cessé ses activités puériculture (sièges auto et poussettes) fin 2018.

Renolux

Groupe français qui conçoit et produit les sièges des marques Boulgom (hypermarché), Renolux (magasins spécialisés) et Trottine (modèles à coque en plastique soufflé, surtout en hypermarché). Ces produits sont très présents en France.

Swandoo

Swandoo est une jeune marque autrichienne fondée à Vienne par une équipe de designers et d'ingénieurs. Leur activité se concentre autour des sièges auto qui s’installent dos à la route, dont la gamme est constituée des modèles Albert, Marie et Curie.

Team Tex

Ce groupe basé en France est le leader du secteur aux niveaux national et européen. Il commercialise ses propres marques low cost (Nania, Migo) que l’on trouve principalement en hypermarché. Mais Team Tex produit également des sièges pour de nombreuses autres enseignes comme Auber, Mothercare, Osann, Chicco, Babybus, Mycarsit, etc. On trouve leur très large gamme de produits à travers toute l'Europe, parfois sous des noms différents.